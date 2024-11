Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2024-es Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A 60 perces gyakorláson George Russell lett a leggyorsabb a Mercedesszel.

A magyar idő szerint szombat hajnalban, vegasi idő szerint azonban péntek kora este rendezett utolsó szabadedzésen F1-es mércével nézve hideg volt. Nem is a 15 Celsius-fokos levegő okozott gondot, hanem a 17 fokos aszfalt, mely csak folyamatosan hűlt az idő előrehaladtával.

A mezőny nem is volt túl lelkes a bokszutca nyitását követően, csak néhány pilóta hajtott ki a pályára az első percekben néhány tapogatózó körre – köztük volt a korábbi gyakorlásokat megnyerő Lewis Hamilton is a Mercedesszel. Még húsz perc elteltével is csak két pilótának volt mért köre, a két Red Bull-versenyzőnek.

Ez fordulópontot jelentett az edzés alakulásában, innentől ugyanis fokozatosan megélénkült a forgalom. A Red Bullok által közepes gumikon futott addigi legjobb idők csak poroszkálásnak tűntek, a McLarenek ugyanis közel öt másodpercet faragtak ebből lágy abroncsokon, időmérőre jobban kihegyezett beállításokkal. Voltak persze csúszkálások is Lando Norris és Max Verstappen is ki-kilépett a fehér vonalak által határolt területről. A holland egyenesen vezethetetlennek nevezte autóját a kopottabb abroncsokon, tíz körös etapot követően.

He was struggling for grip on Thursday and Max is still finding his feet so far today #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/YNmmExi5ZD — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

A második fél órára előkerültek a Ferrarik és a Mercedesek is, mint az első helyre esélyes csapatok. Volt olyan pillanat is az edzésen, amikor a két Haas állt az élen, de a leintésig még sok minden változott.

A Red Bullokra csak az utolsó bő tíz percre kerültek fel a lágy gumik. Verstappen az első gyors, hibamentes körével ellépett az utolsó helyről, és ideiglenesen át is vette a vezetést, a tapadás szerinte mérföldekkel javult. Erre jöttek még azonban válaszok.

Az edzés fináléja nem volt teljes, ugyanis Lance Stroll állt félre az Aston Martinnal a pálya szélén. A zöld autónak valamilyen elektronikai problémája lehetett, az áramütésre figyelmeztető jelzőfény villogott is. Emiatt nem is értek hozzá egy ideig a pályabírók a leállt járműhöz.

🔴 RED FLAG 🔴



Stroll stops on track - he's parked up near the barriers#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/TjzqxzGtsO — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

Gyakorlatilag ezzel véget is ért az edzés érdemi része: egy percre kinyitott a bokszutca, de mért körre senki nem ért már fel. Így végül George Russell lett a leggyorsabb a Mercedesszel, megelőzve Oscar Piastri McLarenjét és a ferraris Carlos Sainzot. Verstappen végül az ötödik lett bő fél másodperces lemaradással, előtte Lando Norris végzett.

A hétvége magyar idő szerint 7 órakor folytatódik az időmérővel.