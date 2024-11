Mindenkit váratlanul ért, amikor a 2024-es szezon hajnalán bejelentették, hogy 12 év után Lewis Hamilton távozik a Mercedestől, és a következő évtől a Ferrari versenyzője lesz. A hétszeres világbajnok átigazolására a csapata sem volt felkészülve annak tudatában, hogy alig öt hónappal korábban írta alá a szerződéshosszabbítását.

Az utolsó közös versenyeik előtt Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke egy új könyvben, az Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane-ben nemcsak a bombahír hátteréről árult el eddig felszín alatt maradt részleteket, például azt, hogy a fordulatról Carlos Sainz apjától szerzett tudomást, de arra is utalást tett, hogy Hamilton még szívességet is tesz a csapatváltásával.

„A radaromon ott volt, hogy Lewis távozni fog” – idézte Wolff szavait a Sky Sports F1. „Egyszerűen nem értettem, miért váltana egy másik csapatra, mielőtt tudtuk volna, hogy egyáltalán versenyképesek leszünk-e. Nem is volt időm reagálni, mivel sürgősen fel kellett hívnom a partnereket, és valószínű, hogy közben olyan versenyzőkről maradtam el, akik néhány héttel korábban írtak alá” – célzott az osztrák Charles Leclerc és Lando Norris szerződéshosszabbítására.

„Mégis tetszik a helyzet, még segít is nekünk, mert így elkerüljük azt a pillanatot, amikor azt kell mondanunk a bajnokság valaha volt legikonikusabb pilótájának, hogy abba akarjuk hagyni a közös munkát” – jelentette ki Wolff.

Arra is kitért, hogy okkal döntöttek úgy 2023-ban, hogy nem hosszú távra hosszabbították meg Hamilton megállapodását, tekintve, hogy a brit 2025 januárjában már 40 éves lesz.

„Megvan az oka, hogy csak 1+1 éves szerződést írtunk alá. Ez egy olyan sportág, amiben rendkívül fontos a kognitív élesség, és úgy gondolom, mindenkinek van egy szavatossági ideje” – magyarázta.

Wolff hozzátette, „néznem kell a következő generációt”, ennek megfelelően nem is siette el Hamilton utódjának kiválasztását a Mercedes. Végül csak szeptemberben jelentették be, hogy 2025-től a csapat neveltje, a Forma-2-ből érkező Andrea Kimi Antonelli lesz George Russell csapattársa.