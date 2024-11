16., 19. és 20. – elméletileg ezek a helyek maradnának üresen a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintversenyének rajtrácsán, ha nem húznák össze a mezőnyt az egyes büntetéseket követően. A rajtsorrend utolsó harmada jelentősen átalakul, ugyanis három pilóta is a célegyenes helyett a bokszutca végén várhatja a piros lámpák kialvását.

Az utolsó helyet megszerző Csou Kuan-jü Kick Sauberjén a felfüggesztést módosította a csapat, megsértve a parc fermé szabályokat. Az Aston Martinnál viszont már komolyabb beavatkozások történtek a karosszéria terén is mind Fernando Alonso, mind Lance Stroll esetében. Mivel ők is megszegték a parc fermé szabályokat, nekik is a bokszutcából kell rajtolniuk.

Alonso a sprintidőmérő után egyébként elmondta, a csapat a sprintet is egyfajta szabadedzésként fogja fel, tempójukat tekintve ugyanis esélytelenek a pontszerzésre.