Mindössze 29 ezredmásodperc döntött a McLaren párosánál a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintidőmérőjén, csakhogy az első helyet nem a bajnoki címre matematikailag esélyesebb, jelenleg a tabella második helyén álló Lando Norris, hanem csapattársa, Oscar Piastri csípte el.

A konstruktőri összetettet vezető wokingi alakulat még az Azerbajdzsáni Nagydíj hétvégéje előtt tisztázta, hogy a szezon végéig Norris lesz a kedvezményezett csapaton belül. Egyúttal azt is leszögezték, hogy ez nem jelenti azt, hogy a győzelmet is be kellene áldoznia az ausztrálnak, aki ennek ellenére – úgy tűnik – most ezt is megtenné, hogy támogassa brit kollégáját.

„Meglátjuk, milyen lesz a tempónk. Az elsődleges cél az, hogy meglegyen a kettős győzelem, utána azt is eldöntjük, milyen sorrendben” – fogalmazott a Sky Sports F1 kamerái előtt Piastri, akit a Motorsport.com idézett. „Tudom, hogy Lando a bajnoki címért harcol, a csapatbajnokságot illetően pedig nincs jelentősége a sorrendnek.”

Piastri elismerte, ha kell, átadja az első helyet: „Ahogyan azt mondtam, ezeket a megbeszéléseket már korábban megejtettük. Jó lenne nyerni, de mivel ez nem a fő verseny, és csak egypontnyi különbségről van szó, meglátjuk még.”

„Landónak kellenek a pontok az egyéni bajnokság szempontjából, legalábbis jobban, mint nekem. Természetesen ugyanúgy akarok nyerni, meg is fogok tenni érte mindent, de biztos vagyok benne, hogy ezt sem fogjuk figyelmen kívül hagyni” – jelentette ki a kétszeres futamgyőztes.