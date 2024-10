A Red Bull-os Max Verstappen és a mclarenes üldözője, Lando Norris Mexikóvárosban ott folytatta, ahol Austinban abbahagyták: a a vasárnapi futamon is incidensekbe keveredtek, miközben a 3. helyért harcoltak.

Ezúttal azonban nem az angol, hanem a címvédő kapott büntetéseket a 10. körben történt esetekért: egyszer 10 másodperces időbüntetést, amiért a 4-es kanyarban kiszorította a pályáról Norrist, majd még egyszer ennyit, amiért a 7-es kanyarban – Norrisszal együtt – kiszélesítette a pályát, előnyt szerezve előzött.

A fentiek már a futam alatt ismertek voltak, ám a stewardok elsőre nem rendeltek büntetőpontokat a szankciókhoz, azonban később, a versenyt követően módosítottak, két egységet ezekből is kiosztottak a hollandnak (aki ezekkel együtt jelenleg 4 ponttal áll).

A végül a 6. helyen beérő, de a bajnokságban továbbra is 47 ponttal vezető Verstappen nem mutatott sok bűnbánatot a futam után.

„Esetleg ihattam volna egyet a bokszkiállás alatt. A motor 20 másodpercig állt, belefért volna” – mondta, amikor arról kérdezték, mit gondol az incidensekről. „Végső soron mindegy, hogy egyetértünk-e vagy sem, a büntetést akkor is kiszabják” – tette hozzá, kiemelve, hogy leginkább az zavarta a Mexikóvárosi Nagydíjon, hogy nem volt meg a tempója ahhoz, hogy a Ferrarikal és a McLarennel küzdjön.

Verstappen főnöke, Christian Horner szerint túl szigorú büntetéseket osztottak a Red Bull-versenyzőnek, de halványan utalt arra, hogy a holland sem vezetett túl szépen.

„Max nem hagyta el a pályát a négyes kanyarban, a hetesben pedig Lando nyitott teret túl későn, ezért szaladtak ki mindketten” – érvelt. „Szerintem a fő gond az, hogy ingoványos talajra tévedünk azt illetően, hogy mikor fér bele a bevetődés és mikor nem. Úgy gondolom, hogy az FIA-nak és a pilótáknak össze kell ülnie, hogy eldöntsék, mi elfogadható, mi nem az. De szerintem kétszer 10 másodperc nagyon szigorú volt.”

A McLaren-vezér Zak Brown természetesen üdvözölte, hogy a stewardok nem bántak kesztyűs kézzel Verstsappennel:

„Ez már nevetséges. Le a kalappal a versenyfelügyelők előtt. Ami sok, az sok. Innentől legyen jó, tiszta a versenyzés. És szerintem a stewardok is ezen dolgoznak, világosan látszik a mostani büntetésekből. Nekünk nincs is további dolgunk, bízzuk ezt rájuk.”

Norris is úgy nyilatkozott, hogy Verstappennek kijárt már valami ilyesmi:

„Minden futam előtt kemény csatára számítok Maxsszal. Nyilvánvaló, hogy neki mindegy, hogy nyer vagy második lesz, a fő célja az, hogy engem megelőzzön, és ezért önmagát is feláldozza, ahogy ma is láttuk. Szeretnék jó összecsapásokat vele, nincs bajom a kemény csatákkal, de legyenek tiszták, sportszerűek. Maxszal mindig is húzós lesz, a határon leszünk, senkivel nem lesz engedékeny, velem pedig főleg nem. De azt hiszem, a mai már nem volt tiszta versenyzés, meg is kapta érte, ami járt neki.”