A ferraris Carlos Sainz nyerte a 2024-es Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjat a mclarenes Lando Norris és a másik Ferrariban ülő Charles Leclerc előtt. Bőven volt történés a versenyen, melynek egyik főszereplője Max Verstappen volt: a Red Bull hollandja összecsapott Norrisszal, de szabálytalan manőverei miatt rengeteg büntetést begyűjtött.

A 71 körös futam alatt változó idő volt, jöttek-mentek a felhők, a hivatalos időjárás-előrejelzés 20 százalékos esélyt jósolt az esőnek a rajt előtt. Előzetesen az egy kiállás tűnt stratégiailag szinte az egyetlen jó megoldásnak a Pirelli jóslata szerint közepes és kemény gumikkal, ennek megfelelően alakult a kezdetre is a gumiválasztás. Hatan a mezőny második felében kemény gumikon indultak – köztük a bokszból induló Esteban Ocon az Alpine-nal, valamint a Red Bull-os Sergio Perez -, a többiek a közepeseken kezdtek.

A rajt után 830 méter vágta várt a mezőnyre az első kanyarig, intenzív szélárnyékozásokkal. Az élről induló ferraris Carlos Sainz nem tartotta meg az első kanyarig a vezetést, elment mellette Max Verstappen a Red Bull-lal. A spanyol átvágta a bukóteret, így visszaállt az élre, de gyorsan vissza is adta a pozíciót a hollandnak. Hamar pályára küldték a biztonsági autót, mert Cunoda Juki (RB/VCARB) és Alexander Albon (Williams) ütköztek. Előbbi nagyot repült és az első kanyar bukóterében végezte, utóbbi két kanyarral később állt meg a pálya mellett.

Verstappen és Sainz mögött nem változott Lando Norris (McLaren) és Charles Leclerc (Ferrari) között a sorrend. A Mercedesek helyet cseréltek az 5-6. helyen, Lewis Hamilton megelőzte George Russellt. A 7-8. hely a Haasé volt Kevin Magnussennel és Nico Hülkenberggel, a legjobb tízben pedig Pierre Gasly (Alpine) és Liam Lawson (RB/VCARB) haladtak.

Perez futama látszólag jól kezdődött, mert a 13. helyre feljött, öt helyet javítva, de egy jó méterrel előrébbről indult, mint kellett volna. Garantált volt, hogy repül neki a büntetés, végül 5 másodpercet kapott.

LAP 4 / 71



"Just an update, our start is under investigation." 📻



Checo's weekend might be about to go from bad to worse 😩#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/HCk1cqtD1d — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

A biztonsági autó csak a 6. kör végén tért vissza a bokszba, a verseny a 7. kör elején indult újra. Verstappen okos újraindítással széthúzta a mezőnyt, senki nem támadt senkit. A 9. körben azonban már nem ez volt a helyzet: Sainz a DRS-sel eltűntette a hátrányát és visszavette a vezetést.

LAP 9 / 71



FULL SEND FROM SAINZ!!



The Ferrari lunges with the help of DRS and takes the lead back! 👏👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/dYtD8rATCQ — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Pozíciója azonban nem volt fix, mert Verstappen mögött még Norris is egy másodpercen belül volt az első helyhez képest. Norris a 10. körben rá is próbált az előzésre, és elkezdődött egy fél körön át tartó leterelősdi a holland és a brit között. A második szektorban ennek köszönhetően Leclerc el is ment mellettük, így Sainz vezetett Leclerc előtt. Verstappen vitatható manőverekkel volt harmadik Norris előtt, és már Hamilton, illetve Russell leskelődött mögöttük.

LAP 10 / 71



Norris and Verstappen make contact twice in four corners and Leclerc gets through into second! 😱



"This guy is dangerous!" radioes Norris to McLaren 📻



The incidents have been noted by Race Control. #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/DUA1ye0TKW — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

LAP 14 / 71



Max Verstappen has a 10-second time penalty for forcing another car off track! ⚠️



"10?! That's quite impressive." he says to the Red Bull pit wall 📻#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/2uFgXECI7e — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Verstappen a történtek miatt kétszer tíz másodperc büntetést kapott. A Ferrarik eltűntek előle a 15. körre, három másodperc volt a lemaradása, és ott volt Norris a nyomában. Mögöttük nőtt a különbség, annak is köszönhetően, hogy Russell megelőzte Hamiltont.

A 16. kör Fernando Alonso 400. versenyhétvégéjének végét hozta el, a spanyol visszagurult az Aston Martinhoz a garázsba.

LAP 16 / 71



Fernando Alonso's Aston Martin becomes the third car to retire from this race 😔#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/LnmmQoLbrx — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Perez kalandjai a 18. körben folytatódtak. Lawsonnal olyan komoly csatába keveredett, hogy össze is értek. A kocsikról potyogtak az elemek, a mexikói le is lassult, mivel kilyukadt autójának oldala. Ugyanebben a körben egyébként a hátulról előremozgó mclarenes Oscar Piastrinak is volt egy kisebb kontaktja Franco Colapinto Williamsével.

A 24. körre Perez egyszer már járt a bokszban és utolsó volt, miközben az élen Sainz 4,5 másodpercre növelte előnyét Leclerc előtt. Verstappen további 5 másodperces lemaradással a harmadik volt, nyomában Norrisszal, nyakában a 20 másodperc büntetéssel. A kerékcseréket a címvédő is kezdte meg az élmezőnyben, és a büntetés letöltése után a 15. helyen, Perez előtt folytatta a száguldást.

Hamilton a 29. körben járt a bokszban, letudva egyetlen tervezett kiállását. Jelentősen szétszakadtak egymástól az élen állók: Sainz előnye alulról súrolta a 8 másodpercet Leclerc előtt, és Norris is további 7-tel volt lemaradva. Russell is ennyi hézaggal követte mclarenes honfitársát a negyedik helyen, miközben Verstappen a többiek kiállásainak, illetve előzéseinek köszönhetően próbált előrejönni.

A többi éllovas hamar követte Norris példáját, Leclerc, Russell, majd Sainz is keményekre váltott. Virtuálisan kihúzva a még nem cserélő pilótákat, Verstappen a büntetése után a hatodik helyen haladt, a két Mercedes mögé visszacsúszva. Féltávnál Sainz továbbra is stabilan, 8 másodperccel vezetett, Leclerc előnye azonban szűk öt másodpercre csökkent Norris előtt.

Verstappen elől a 40. kör végére tűnt el mindenki, ekkorra tisztult ki a versenykép számára a hatodik helyen. Hamilton 7,7 másodperccel állt ekkor előtte. Közben a csapattárs Perez a 41. körben az utolsó helyre visszaesett, sérült autóval teljesen esélytelenül körözött hazai pályán.

A holland a 42. kör magasságában egyébként sötétedő fényviszonyokra panaszkodott, egy körrel később pedig Russell jelzett apró esőcseppeket a sisakján. Verstappen nem közeledett Hamiltonra, tapadáshiányra panaszkodott és hátránya is nőtt. Perez a 45. körben másodjára is a bokszban járt, ezzel kört is kapott az élen állóktól.

Ekkortájt kissé lehiggadt a mezőny, a pontszerző zónában Piastri előretörését lehetett figyelni. Norris is rákapcsolt, de ő öt másodpercről kezdte Leclerc üldözését, és nem faragta annyira vehemensen. A Mercedesek is egymásra találtak az 50. körtől kezdve a 4-5. helyen, Hamilton támadhatta Russellt. Támadások azonban nemigen voltak, inkább csak nézelődések.

Norris 15 körrel a leintés előtt 3 másodperc alá csökkentette a lemaradását Leclerc mögött. Sainz 6 másodperccel továbbra is vezetett a csapattárs előtt, akit a lekörözöttek tartottak fel komolyabban. Az 59. körben már a DRS-nyitási távolság környékén táncolt a különbség. Ezalatt mögöttük is zajlott az élet, Hamilton bepróbálkozott Russell mellett.

Norris a 63. körben megelőzte Leclerc-t és feljött a második helyre, de örülhet a monacói, hogy csak egy helyet bukott, és nem kiesett a versenyből. Az utolsó kanyarból kigyorsítva ugyanis elindult a Ferrari feneke, vele együtt pedig a pilóta is a fal felé. Nem sokon múlt a nagy baleset.

LAP 63 / 71



LECLERC GOES WIDE OUT OF THE FINAL CORNER AND NORRIS IS INTO SECOND!!



The Ferrari is off the road and HOW has he not hit the wall?! Incredible car control to save it! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Dy1Xm5J2fV — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Leclerc egyedül azzal vigasztalódhatott, hogy a futam végén kihozták lágy gumikért, és azon megfutotta a leggyorsabb kört. Az utolsó körökben a Mercedes-meccset is lejátszották, Hamilton elment Russell mellett.

Történt még egy Colapinto-Lawson ütközet is, melyben az új-zélandi kocsijának első szárnya megsérült. Sok törmelék került emiatt a pályára, de ez már nem babrált ki senkivel.

Sainz végül megnyerte idei második, F1-es pályafutása negyedik győzelmét Norris előtt. Leclerc a harmadik hely mellett a leggyorsabb kört is megfutotta, pedig Perezt is ráküldte a Red Bull a feladatra az utolsó helyen. Hamilton lett a negyedik Russell, Verstappen, Magnussen, Piastri, Hülkenberg és Gasly előtt.

Az egyéni pontversenyben Norris faragott a hátrányán Verstappennel szemben, a Ferrari pedig átlépte a Red Bullt és sokat hozott a McLarenen a konstruktőriben.

A bajnokság állása:

Verstappen – 362 p

Norris – 315 p

Leclerc – 291 p

Piastri – 251 p

Sainz – 240 p

Hamilton – 189 p

McLaren – 566 p

Ferrari – 537 p

Red Bull – 512 p

Mercedes – 366 p

Aston Martin – 86 p

Haas – 46 p

A világbajnokság egy hét múlva a Sao Pauló-i Nagydíjjal folytatódik.