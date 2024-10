A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) – talán a szingapúri trükközésre reagálva – bejelentette, hogy módosítanak a Forma-1 pontrendszerén, a 2025-ös idénytől már nem jár pluszpont a nagydíjon megfutott leggyorsabb körért.

Eredetileg a sportág első évtizedében, 1959-ig járt egy pont a leggyorsabb körért, majd 60 év szünetet követően 2019-ben vezették be újra ezt a fajta jutalmat azzal a kitétellel, hogy csak a top 10-ben zárók kaphatnak pontot a leggyorsabb körre, ha azon kívül záró pilóta futja meg azt, nem osztják ki azt.

A törlés egyértelműen kiiktatja a taktikázás, visszaélés lehetőségét, Austinban azonban felemásan reagáltak a versenyzők a módosítás hírére, bár a többség inkább üdvözölte a kivezetést.

„Mindig is úgy voltam vele, hogy ez szükségtelen, főleg azért, ahogy meg lehet szerezni. Most egyszerűen az kapja a pontot, akinek belefér egy pluszkiállás a futam vége felé. Nem arról szól, hogy valójában ki volt a leggyorsabb a versenyen, pedig az érdemelné a pontot” – mondta a ferraris Carlos Sainz a csütörtöki sajtónapon. „Legtöbbször az viszi a pontot, akinek kedvez a véletlen, a futam alakulása, az, akinek belefér egy extra kerékcsere.”

A mercedeses George Russell osztotta a spanyol véleményét: „Mindig is értelmetlennek tartottam a leggyorsabb körért járó pontot, mert úgyis az kapta meg, akinek nem alakult jól a futama, ezért inkább kiállt, friss gumikat vett fel, és nekifutott a bónuszpontnak. Én sosem láttam értelmét ennek, szóval örülök, hogy elbúcsúztatjuk.”

Charles Leclerc is a fentiekre rímelve reagált, ám a Red Bull-os Sergio Perez például a bónuszpont mellett érvelt:

„Nem értek egyet. Szerintem sokat jelentett. Voltak futamok, főleg, amikor szoros volt a bajnokság a pilóták vagy a csapatok között, amikor ez a pont is számíthatott. Azért 24 pontról beszélünk a teljes szezon tekintetében. Nem tudom, miért változtattak, szerintem jó volt ez. Komoly nyomás nekifutni a leggyorsabb körnek, a szerelőktől is tökéletes munkát kíván a jó kiállás, a pilótától is, hogy jó kört fusson. Szerintem nem volt jó húzás [a törlés]” – magyarázta a mexikói.

A kérdésre, hogy általában van-e helye az ilyen bónuszpontoknak az F1-ben, Sainz a pole-pozíciót említette – tegyük hozzá, az időmérős elsőség már eleve magában hordozza a jutalmat, hiszen gyakorlatilag mindig legjobb az első rajtkockából startolni:

„Igen, szerintem lenne értelme. A pole-pozíció, legalábbis a Forma-1-ben, sokat ér. Versenyzőként pedig mindannyian szeretnénk a leggyorsabbak lenni az időmérőn, mert az mutatja, hogy mi raktuk össze a legtisztább kört, vagy épp mi vállaltuk a legtöbb kockázatot – mindent beleadtunk. Persze ha mindig ugyanaz az autó viszi a pole-t, nincs igazán értelme, de ideális esetben, szoros mezőnynél éppenséggel több értelme lenne, mint a versenyen futott leggyorsabb körért járó pontnak.”

A Forma-1 75 éves története során a pole-ért még sosem osztottak pluszpontot.