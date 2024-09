Csak az ötödik sorból vághatott neki Charles Leclerc a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjnak, miután az időmérő edzés végén az egyetlen Q3-as körét elvették pályaelhagyás miatt. A monacói a betliért a hideg gumikat – így közvetetten a Ferrarit – okolta, azonban változtatott az álláspontján, miután vasárnap négy helyet is javított, amivel ötödikként intették le.

„Vegyes érzések kavarognak bennem. Ma nagyon jó munkát végeztünk, és nincs semmi, amit jobban csinálhattunk volna” – nyilatkozta az F1 hivatalos oldalának. „Frusztrálóan alakult a verseny első része, amikor nem tehettünk mást, csak arra vártunk, hogy Nico [Hülkenberg] és Fernando [Alonso] kiálljon a bokszba, és nyomhassuk tovább.”

„Onnantól fogva jó tempót diktáltunk, és miután megvolt a kerékcsere, nagyon erős második etapot futottunk, és örültem, hogy visszazárkóztunk az ötödik helyre. Ez mégis is kiábrándító hétvége volt” – jegyezte meg keserédesen a Ferrari monacóija.

Leclerc arról is beszélt, hogy szombaton még dühösen nyilatkozott a médiának, de belátta, neki is része volt abban, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan azt tervezték. „Igen, a gumik valóban nem voltak a megfelelő működési tartományban, ami gyakran előfordul az időmérőn. Azt hiszem, a fő gond az volt, hogy elfékeztem magam az 1-es kanyarban, és lementem a pályáról, nem figyeltem a pályahatárokra és még a köröm is rossz volt” – vállalta magára a felelősséget.

„Utólag visszagondolva valószínű, hogy én voltam a hibás tegnap. Előfordul, és vannak olyan időmérők, amiken jól teljesítünk, és vannak, amiken hibázunk, különösen akkor, ha egy körre teszünk fel mindent. Ha összességében nézem a hétvégét, úgy gondolom, megfizettem a tegnapi hiba árát.”

A pontverseny harmadik helyén álló Leclerc megjegyezte, bízik benne, hogy négy hét múlva, a soron következő Amerikai Nagydíjon visszavághat – igaz, a gyengébb hétvégével az eddig is inkább matematikai esélyei tovább halványultak, ugyanis a hátránya 86 pontra nőtt a listavezető Max Verstappennel szemben.