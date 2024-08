Monzát idénre felújították, a pályát nagyrészt újraaszfaltozták, több helyen az agresszív, trükkös kerékvetőket is jóval laposabbra cserélték. A hétvégén következő Olasz Nagydícs csütörtöki sajtónapján a versenyzők sajnálkozva, de legalábbis fenntartásokkal beszéltek az utóbbiakról.

„Megváltoztatták a kerékvetőket. Délelőtt körbejártam a pályát, hát, nem nyűgözött le, szerintem a változtatásokkal veszített a karakteréből. Lehet, hogy csak a versenyző beszél belőlem, de a kerékvetők és a hasonló részletek adják egy pálya karakterét. Monza régi vágású pálya volt, most már nem az. Az aszfalt jónak tűnik, de a kerékvetők csalódást jelentenek” – mondta a 2021-es monzai győztes, Daniel Ricciardo.

„Az Ascariban most már teljesen lapos a kerékvető. Így jobban rá tudunk majd menni, szélesebbre vehetjük a kanyart, nagyobb sebességet vihetünk át a 9-10-es kanyaron. De nem akarok negatív lenni, lehet, hogy így könnyebb lesz a követés, mert erősebb lesz a szélárnyék” – folytatta, hozzátéve, hogy szerinte nagy kár, hogy a változtatásokról nem konzultáltak a Forma-1-es pilótákkal. „Néha kimaradunk az ilyesmikből. Legalább meghallgathatnának minket, hadd mondjuk el, milyen a volán mögül.”

A versenyzői szakszervezet, a GPDA igazgatói posztját is betöltő mercedeses George Russell is hasonló panaszokkal állt elő:

„Az Ascari kerékvetői Monza egyedi jellegzetességei közé tartoztak. A vízelvezetők miatt volt egy 10 centis mélyedés, aztán egy emelkedő, az ívbelső kereket ott épp ki lehetett tenni. Nagyon látványos is volt. Mosntantól teljesen lapos ott, így könnyű lesz levágni a kanyart. Rendben, a kis kavicsos sáv most is korlátoz majd, de így sokkal gyorsabb kanyar lesz. Ez nem feltétlenül rossz dolog, de szerintem itt szükségtelen volt a változtatás.”

Az angol szintén kiemelte, hogy őket senki sem kérdezte meg: „Néha a versenyzők értesülnek utolsóként a pályamódosításokról. Szerintem kár, hogy ez történt, mert sokkal karakteresebb volt a pálya, főleg az Ascariban. Nem tudom, ki hozza meg a döntéseket, azt hiszem, nem az FIA, hanem maguk a pályák. El kell fogadnunk, hogy a pályát nem kizárólag az F1-nek tervezik, egész évben vannak különféle versenyek, de mindig is az volt az álláspontunk, hogy a régi vágású, hihetetlenül karakteres pályákat mindenáron meg kellene őrizni.”

Az alpine-os Esteban Ocon és a williamses Alexander Albon szinte szóról szóra a fenti két sporttárs szavait ismételte, míg mások megengedőbben, kiváróan nyilatkoztak.

„Úgy gondolom, a legfőbb gond az volt a pályával, hogy nagyon alacsony volt a tapadás. Ennek fényében az újraaszfaltozás jó dolog. Egy-két kerékvető kisimítása is oké, mert voltak nagyon huplisak. De majd meglátjuk, érzésre milyen, mert az Ascari teljesen másnak tűnik – azt nem tudom, jobb vagy rosszabb lett-e. Majd a vezetés során kiderül” – véleményezett a háromszoros bajnok címvédő, Max Verstappen.

„Új aszfalt, új kerékvetők. Holnap odakint meglátjuk, milyen, hogyan viselkednek a gumik, a változtatások hogyan befolyásolnak bizonyos részleteket. A nyomvonal nyilván ugyanaz, apróbb dolgokon változtattak. Monza így is az egyik kedvencem, mindig lenyűgöző a hangulat” – mondta a haasos Nico Hülkenberg.

A sauberes Valtteri Bottas, aki megszólalásakor még nem látta közelről a változtatásokat, így beszélt: „Mindig is imádtam ezt a pályát. A nyomvonal, a kerékvetők is tetszettek. Remélem, hogy nem veszett oda az eredeti Monza érzése. Majd a szabadedzés után tudom megítélni, de igen, vannak változások. Az új aszfalttól nyilván jobb tapadást várhatunk, a kerékvetők pedig kisebb kihívást jelentenek majd. Szerintem azért nem akkora változások ezek, mindenki gyorsan elkapja majd a fonalat.”