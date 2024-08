A Forma-1-es hétvégék csütörtöki napján tartanak egyfajta pályabejárást, amelyen a biztonsági autó legénysége is ismerkedhet a pályával, próbálgathatja a határokat. Ezeken a pályabejárásokon a közvetítésekben használt eredményjelző működését is tesztelik, szükség esetén finomhangolják.

Ritkán látni olyat, ami csütörtökön Monzában történt: a több évtizedes rutinnal rendelkező Bernd Mayländer egy tesztkörben a kelleténél jobban feszegette a határokat, és a Parabolicában nagy sebességgel kicsúszott a pályáról.

A Forma-1-ben két biztonsági autót használnak, az ezen a hétvégén használt Aston Martin (a másik egy Mercedes) egészen a Tecpro- és gumifalig csúszott a sóderágyon át, szerencsére nem sérült meg senki. Biztonsági autóból természetesen minden versenyen van amúgy tartalék.

Not something you see every day - the Safety Car just crashed at Parabolica during the high speed track test. Everyone out of the car and OK, but Maylander went spinning off at high speed #F1 #ItalianGP https://t.co/EiRERhJm7M