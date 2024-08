A veterán szakújságíró, Peter Windsor értesülése szerint a jelenlegi Forma-1-es mezőny egyik tagja szakágváltáson dolgozhat, ralis teszteken vesz részt.

„Tudomásom van róla, hogy egy F1-es pilóta – nem Max Verstappenről van szó – a legnagyobb titoktartás mellett ralis teszteken vett részt mostanában. Sosem élnék vissza a titokkal, nem árulom el, ki az, de annyit igen, hogy jól ment, jól teljesített” – mondta YouTube-csatornáján.

Ha Windsor őrzi is a titkot, spekulálni szabad, és nem is nehéz összerakni a dolgokat: hivatalos közlés még nincs, de erős a gyanú, hogy a 2026-ra Audivá alakuló Sauber 2025-re nem tartja meg Valtteri Bottast, a finn pedig valószínűleg a Mercedesnél, az Alpine-nál és a Red Bull kisebbik csapatánál sem számíthat ülésre, logikus, hogy ő igyekszik új lehetőségeket keresni.

A finn pilóta számára ráadásul nem is idegen a rali világa: 2019-ben és 2021-ben is indult a finnországi Artctic Lapland Rallyn. Előbbi indulásán egy szakaszgyőzelmet is bezsebelt, abszolút 5. lett, az utóbbin az abszolút 6. helyre rangsorolták.

Bottas előtt a közelmúltban két F1-es ralizott komolyabban: Robert Kubica – aki épp egy raliversenyen szerzett maradandó kézsérüléseket még 2010-ben – 2013-ban bajnoki címet ért el a WRC2-ben.

Kimi Räikkönen F1-es szünetében, 20210-ben és ’11-ben vett részt a rali-világbajnokságon, ahol bár gyors volt, sokszor hibázott, balesetezett is, kiemelkedő eredményt nem ért el. Windsor róla külön beszélt is:

„A közelmúltban Kimi Räikkönen ment az F1-ből a raliba, majd végül vissza az F1-be. A Forma-1-ben mindkét időszakban jól ment, de a raliban nem igazán. Szerintem ez leginkább Kimi karakteréből fakadt – nem akart hallgatni a navigátorára. Ahogy a Forma-1-ben is mondogatta, hagyják békén, hadd vezesse az autót. A raliban viszont ez nem működik, kiváló érzék és intuíció mellett is figyelni kell az itinerre, amit a navigátorral állít össze a versenyző.”