A Forma-1-es pilóták jelentős részének felkészülési rutinja tartalmaz kerékpározást. Mindenki közül azonban Valtteri Bottas az, aki a legkomolyabban veszi ezt, nem kis részben azért is, mert barátnője, Tiffany Cromwell profi bringás.

A finn versenyző el is határozta év elején, hogy szeretne kijutni az UCI (a kerékpársport FIA-ja – a szerk.) hivatalos gravel világbajnokságára, azaz a murvás versenyre. Ehhez kvalifikálnia is kellett az október első hétvégéjén, nem F1-időben rendezett világversenyre, amit már meg is tett április 27-én egy 170 kilométeres dél-afrikai versenyen azzal, hogy kategóriájában a hatodik helyen végzett.

A felkészülés és a versenyzés azonban nem ért ezzel véget Bottas életében: a finn a mögöttünk álló hétvégén Finnországban, a részben általa is szervezett FNLD GRVL nevű megmérettetésen állt rajthoz, ahol a 114 kilométeres távon első lett.

Bottas az eseményre egy profi bringás, Rick Zabel segítségét is igénybe vette, aki kvázi felvezetőemberként húzta a finnt többször is. A négy Tour de France-on induló német segítségével el tudtak szökni a mezőnytől, ez kulcsfontosságú volt a Forma-1-es pilóta győzelmében.