Bár a Forma-1 vezetése láthatóan nem tulajdonít kiemelt jelentőséget az F1 történelmi helyszíneinek, elsődleges céljuk a globális, azon belül is az amerikai és közel-keleti – terjeszkedés, a hagyományos pályák azért igyekeznek megkapaszkodni, a rendelkezésükre álló eszközökkel elérni a hosszabbítást.

Így van ez az Olasz Nagydíj tradicionális otthonának számító Monza esetében is, melynek jelenlegi F1-es szerződése csak 2025-ig él, ám felújításokkal próbál vonzó maradni. Az olasz La Gazzetta dello Sport hétfőn arról írt, hogy a pálya az utolsó pillanatban ugyan, de elkészült a beígért fejlesztésekkel, így alappal reménykednek abban, hogy jó néhány további évig otthont adhatnak majd a futamnak.

A Milánói Autóklub elnöke, Geronimo La Russa hétfőn Monzában arról beszélt, hogy „Monza Olaszország és az egész világ egyik ikonja, biztos vagyok benne, hogy 2025 után is a világbajnokság egyik szereplője lesz”.

A pályát és a Forma-1-es Olasz Nagydíj szervezését is felügyelő Olasz Autóklub (ACI) vezetője, Angelo Sticchi Damiani is bizakodóan nyilatkozott, kiemelve, hogy „a cél az, hogy ne csak az év egyetlen hetére legyen korszerű a pálya!”

Sticchi Damiani rámutatott hogy a jelenleg szintén a naptár részét képező másik olasz helyszín, Imola (Emilia-romagnai Nagydíj) szerződése is csak 2026-ig szól, de kifejezte reményét, hogy középtávon is megmaradhat a két olaszországi forduló: „A két olasz verseny álma már valóra vált, reménykedjünk, hogy ez folytatódni is fog!”