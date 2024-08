Már árulják a jegyeket a jövő évi Magyar Nagydíjra, úgyhogy amint az idei verseny után a Forma-1 távozott a Hungaroringről, nem sokáig vártak azzal, hogy újra munkagépek lepjék el a mogyoródi pályát, és nekilássanak a felújítás második ütemének.

Arról, hogy hol tartanak a munkálatok, a Hungaroring közösségi felületein osztottak meg egy látványos, mégis mellbevágó felvételt:

Mint látható, 11 nap alatt gyakorlatilag eltűnt a célegyenesben található főtribün, ezzel párhuzamosan pedig a boksz- és főépület bontását is megkezdték. Ahogyan azt korábban megírtuk, a következő nyárra nemcsak a főtribün és a főépület újul meg, hanem a versenyirányítói központ és a paddock is, továbbá a pálya alatt két gyalogos alagutat is kialakítanak, amiket még a rekonstrukció első fázisában előkészítettek.

A felújításnak azonban a 2025-ös verseny után még lesz egy harmadik, egyben utolsó felvonása, amivel a tervek szerint 2026. április 20-ára végeznek, de az sem kizárt, hogy hamarabb elkészülnek vele.

