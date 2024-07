Mindössze néhány órával a 39. Magyar Nagydíj rajtja előtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tárgyalt Stefano Domenicalival, a Forma-1 első számú emberével, valamint Mohammed bin Szulajmmal, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökével.

Az F1 motorhome-ja előtt rögtönzött, néhány perces sajtótájékoztatón Gulyás elmondta, hogy „jó úton vagyunk”, de az általa gyümölcsözőként jellemzett tárgyalások „komoly része az elmúlt években folyt, amikor megállapodtunk arról, milyen fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a Forma-1 hosszú távon Magyarországon maradhasson”. A Magyar Nagydíj szerződése jelenleg 2032-ig szól.

A felújítások kapcsán kiemelte a 105 milliárd forintos összköltségű beruházás következő fázisa az idei verseny után következik.

Most először pedig pontos dátum is elhangzott a felújítás várható befejezése kapcsán: a tervek szerint 2026. április 20-ára készül el teljesen a Hungaroring, de elképzelhető, hogy „még valamivel gyorsabbak is lesznek a beruházók”.

Szombaton Szijjártó Péter külügyminiszter is tiszteletét tette a Hungaroringen, akitől megkérdeztük, tervezi-e a kormány, hogy Baumgartner Zsolt után újabb magyar versenyzőt segítsen a Forma-1-be – arról, hogy mit válaszolt, itt írtunk: