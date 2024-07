Különleges hétvégével folytatódik az idei Forma-1-es szezon, és nem csupán azért, mert annak idején Silverstone-ban rendezték a bajnokság legelső futamát, de a mostani tíz csapatból hétnek az Egyesült Királyságban található a székhelye. Közéjük tartozik a Williams, mely meg is adja a módját a hazai fordulójának.

Ennek alkalmából kedden a grove-i istálló bemutatta a hétvégére szánt, különleges festését, ami több annál, mint aminek látszik. Az „Union Jack” alapját kétségkívül egy brit zászló adja, ám az valójában a csapat 1005 dolgozójának neveiből áll össze, jelezve, mekkora erőfeszítéssel jár, hogy a Forma-1-ben versenyeznek.

Bár – az első szabadedzést kivéve – ezen a hétvégén is Alexander Albon és Logan Sargeant fogja terelgetni a két FW46-ost, közleményében arra is kitért a Williams, hogy a speciális festésű motorborítás mellett londoni szurkolói zónával és egy különleges bemutatóval is készül, korábbi versenyzőjükkel, a 2009-es világbajnok Jenson Buttonnal a főszerepben.

Button első F1-es autóját, a 2000-es Williams-BMW-t, az FW22-t fogja pályára vinni. A most 44 éves brit versenyző az első évében nyolcadik lett a pontversenyben, legjobb eredményeként pedig egy, a Hockenheimringen elért negyedik helyet jegyez, továbbá négy ötödik helyet is szerzett, az egyiket épp Silverstone-ban. Button 2016 végén, a vb-címe mellett 309 nagydíjjal és 15 futamgyőzelemmel a háta mögött vonult vissza.