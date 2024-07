Esik-kel Sergio Pérez az idei szezonban, a küszködése pedig azután is folytatódott, hogy időközben a Red Bull bejelentette a szerződéshosszabbítását. A múlt hétvégi Forma-1-es Osztrák Nagydíjon annak ellenére alulmaradt csapaton belül, hogy Max Verstappen a győzelemért csatázva ütközött Lando Norrisszal, és amellett, hogy a kör kétharmadát defektes gumival tette meg, eggyel többször járt a bokszutcában, majd meg is büntették az incidensért.

Verstappent így is 17 másodperccel hamarabb, ötödikként intették le, míg Pérez csak hetedik lett, ráadásul a verseny hajrájában a haasos Nico Hülkenberget sem tudta legyűrni. A Red Bull azonban ezúttal is védelmébe vette a mexikóit: a futam után azzal magyarázták a gyengélkedését, hogy megsérült az autója az első körben, miután koccant Oscar Piastrival.

„Checo szempontjából ez egy trükkös verseny volt” – nyilatkozta a PlanetF1.com-nak Christian Horner. „Az első körben volt összeérése, emiatt egy elég nagy lyuk keletkezett az oldaldobozában. Emiatt nem volt tempója az egyenesekben, ezért nehéz megítélni, milyen versenyt futott” – tette hozzá a Red Bull csapatvezetője.

Amikor arról kérdezték, mekkora időveszteséget okozhattak a sérülések, Horner nem tudott pontos adatokkal szolgálni. „Annyit tudok, hogy volt egy nagy lyuk az autó oldalán, ami az adatok alapján jelentős veszteség volt” – mondta.

Az RB20-as oldalán keletkezett sérülésről a leintés után Pérez is közzétett egy fényképet az Instagram-oldalán:

just a bit of damage for Perez on Sunday 👀 pic.twitter.com/rtKeoWDdOW