A Red Bull 2023-as sikerei jelentősebbek voltak, mint egy sima dupla bajnoki cím a Forma-1-ben. Dominanciájuk példa nélküli volt, mellyel újraírták a sportág rekordjait, így nem csupán az F1-et követők, de az egész világ róluk beszélt.

Ezeket a sikereket nem hagyta figyelmen kívül a World Car Awards zsűrije, amikor kiosztották a 2024-es World Car Person of the Year (Az év autós személyisége) díját. Az elsősorban autós szakmai díjat 29 ország száznál is több autós újságírója szavazza meg, az ötfős döntőbe pedig a szakma prominens személyiségei mellett ezúttal a Red Bull főtervezője, Adrian Newey is bejutott.

Az F1-ben immár 37 éve aktív mérnök meg is nyerte a szavazást, ezzel olyan személyiségekkel került egy társaságba, mint Akio Toyoda, a Toyota elnöke, Carlos Tavares Stellantis-vezér vagy épp Sergio Marchionne egykori Ferrari-elnök.

Newey sikereit még lenyűgözőbbé teszi, hogy nem is fókuszál minden erejével a Forma-1-re: