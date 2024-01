Max Verstappen már megszerezte első 2024-es győzelmét, igaz, csak virtuálisan. Az elmúlt hétvégén a daytonai 24 órás szimulátoros változatán vett részt csapattársaival, Gianni Vecchióval és Ole Steinbratennel, kategóriájukban meg is szerezték a győzelmet.

De Verstappen nemcsak versenyzésben jó, úgy tűnik, bármelyik cirkuszban is megállná a helyét. Az X-re felkerült videók alapján a holland zsonglőrködésben sem tűnik ügyetlennek, remélhetőleg nem csak Red Bull-dobozokkal és labdákkal tudja a mutatványt.

and at that he can also do it with cans 🫡pic.twitter.com/TaIXAiJaEY