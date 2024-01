Max Verstappen nem szokta visszafogni magát a csapatrádión, ha valami éppen nem tetszik neki az autója viselkedésével kapcsolatban, Christian Horner csapatfőnök szerint azonban ez teljesen természetes dolog. Az is, ha a csapat igyekszik kedvezni az első számú versenyzőjének.

„Valójában ez minden sportban elkerülhetetlen” – magyarázta Horner a Secrets of Success podcastben. „Max tinédzserként érkezett hozzánk, most világbajnok. A helyzet ugyanaz, mint Lewis Hamilton esetében, aki minden idők legsikeresebbje. Mindig is nagyobb befolyása lesz, mint a csapattársának, mert az értéke is sokkal nagyobb a csapata számára.”

„Természetes, hogy egy ‘középcsatárnak’, a csapatod sztárjátékosának előjogai vannak. De ettől még része a csapatnak, annak is kell lennie, és senki nem képzelheti magát nagyobbnak a csapatánál.”

„Ha nem állna mögötte a csapat, Max sem tudná elérni mindazt, amit akar. De mindig meg kell találni a helyes egyensúlyt, primadonnáskodásnak nincs helye.”