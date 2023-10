A 2023-as szezon első harmadában a McLarené volt a mezőny egyik legrosszabb autója, de a wokingi alakulat a nyári fejlesztési csomagjával és azóta végzett további munkával hatalmas lépéseket tett előre.

Elképesztő ütemben gyűjtötték a pontokat, mostanra mindössze a 11 pontra vannak az idény elején még remeklő, mostanra a konstruktőri bajnokság 4. helyére csúszott Aston Martintól, és már azt sem zárják ki, hogy a 79 ponttal előttük járó, most 3. Ferrarit is fenyegessék az év végére.

„Megcsinálható, szerintem igen. Pár futammal ezelőtt még az Astontól voltunk hetvenvalahány pontra. Fernado [Alonso] akkor még azt mondta, túl sokat hiszünk magunkról…” – mondta a vasárnapi katari kettős dobogó után, hozzátéve, hogy Szuzka és a loszaíli pálya azért kedvezett is nekik, a Mercedes pedig ezúttal nem tudta kibontakoztatni a potenciálját.

„Tudjuk, hogy a Mercedes nagyon gyors, itt majdnem olyan gyors volt, mint mi, csak újra és újra hibáznak. Szóval szerintem ha összehoznak egy tiszta hétvégét, akkor már megkeseríthetik az életünket.”

„Persze a Ferrariról is hasonlókat mondtam még nemrég, alig három hete ott voltak az élen, pole-t szereztek, majdnem győztek, az autók nem sokat változtak, egyszerűen csak más pályáról volt szó. Mi most jók voltunk, ők kevésbé. De nem gondolom, hogy túl sokat gondolunk magunkról, egyszerűen csak hiszünk magunkban. Így is kell, mert lesz még egy-két forduló, ahol nem leszünk olyan erősek.”

Norris csapattársa, a katari sprinten győző, a nagydíjon 2. helyet hozó Oscar Piastri is úgy véli, nem lehetetlen a Ferrari beérése:

„Szerintem is lesznek még a mostaninál nehezebb futamaink, másoknak jobban fekszenek majd más pályák. De 79 pont öt nagydíj és pár sprint alatt? Nagy kihívás, de meg fogjuk próbálni. Az Aston megelőzése innen már nagyon is megvalósítható, és remélhetőleg akár a Ferrari is sikerülhet!”