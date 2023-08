A Ferrari – ahogy a Red Bullon kívül egyetlen más alakulat sem – nem nyert még futamot 2023-ban, sőt, a dobogós helyezésekkel is elég soványan állnak eddig.

A hétvégén következik a hazai verseny, az Olasz Nagydíj, ott illene valami jó eredményt hozni, de ha erre nem is sok az esély, a Scuderia legalább egy másik idei, az F1-en kívüli sikerre emlékeztetve igyekszik valamit adni a tifosóknak.

Egy kis epével akár azt is mondhatnánk, hogy az F1-es Ferrari Monzában besárgul az irigységtől, hiszen emlékezetes, hogy a hosszútávú versenyzés csúcskategóriájába idén visszatért olasz gyártó nagyszerű diadalt aratott a Le Mans-i 24 órás futamon júniusban a 499P Hypercarral, így tisztelgésként annak színeit viszik át a jóval kevésbé sikeres SF-23-ra.

A vörös és a fekete mellett az orron és a motorborításon megjelenik majd a Ferrari második főszíne, a sárga, de nemcsak az autón, hanem Charles Leclerc és Carlos Sainz versenyoverallján is ez a kombináció lesz majd látható, íme:

