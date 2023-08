Max Verstappen idén megállíthatatlannak tűnik a Red Bull-lal, a holland az eddigi 12 fordulóból 10-et nyert meg – a maradék kettőn 2. lett –, már 5 győzelemnyi 125 ponttal vezet legközelebbi üldözője, a csapattárs Sergio Perez előtt is, minden idők legdominánsabb szezonját produkálva húzhatja majd be a zsinórban harmadik világbajnoki címét.

A nyári szünet környékén többen is felvetették, hogy Verstappen nélkül kiváló szezonunk lehetne, hiszen hátrébb szinte hétvégéről hétvégére változik az erősorrend, erről beszélt nemrégiben a McLaren vezére, Zak Brown is az amerikai ESPN-nek.

„Bármennyire is agyonver most mindenkit a Red Bull, valójában Max az, aki az agyonverést végzi. Max és a Red Bull kombinációja verhetetlen jelenleg, mert egyikük sem hibázik. Minden tisztelettel: ha két Sergio [Perez] ülne a Red Bullokban, akkor egészen nyitott lenne a bajnokság” – kezdte.

„Ha Maxot kivennénk a képből, és minden idén második helyet elérő előrelépne az első helyekre, kimondottan kiélezett, izgalmas bajnokságot kapnánk. Nekünk is volt második helyünk, az Astonnak is, a Ferrarinak is, a Mercedesnek is, Sergiónak is. Idén már öt csapat nyert volna futamot. De amint sikerül beérnünk a Red Bullt, pont ilyen is lesz a Forma-1” – magyarázta Brown.

A kérdésre, hogy Verstappen dominanciája árt-e az F1-nek, a McLaren-vezér nemmel felelt:

„Nem. Egyrészt szerintem a futamok nagyon is izgalmasak, hiszen nem csak arról szól az egész, hogy ki győz, hát nem? Az egész mezőnyben állandóak a csaták, a versenyzés szuper volt eddig. És más sportokban is láttunk már hasonlót: sosem volt nagyobb nézettsége a golfnak, mint amikor Tiger Woods nyert meg mindent, mert az emberek szívesen nézik, amikor valaki sportág csúcsán van.”

„Nem szeretném, ha örökké tartana ez, de szerintem egyelőre nem ártalmas. A verseny nagyon erős, a futamok szuper izgalmasak voltak, ráadásul az egész mezőnyben megy a küzdelem. A saját érdekünkben sem szeretném, ha sokáig így menne tovább, de pillanatnyilag elfogadható ez a helyzet.”

Az F1-ben jelenleg a nyári szünet zajlik, a versenyzés a jövő hétvégén indul újra Verstappen hazai futamával, a zandvoorti Holland Nagydíjjal, hogy aztán még további 10 fordulót követően november 26-án záruljon az Abu-dzabi Nagydíjjal.