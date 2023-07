Felszáradó pályán sem talált legyőzőre Max Verstappen, a pontversenyt vezető kétszeres világbajnok azonban hiába nyerte meg a pénteki időmérő edzést, a korábban belengetett, de csak nemrég megerősített büntetése értelmében nem az élről, hanem a hatodik helyről kezdheti a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagydíjat.

Az első rajtkocka ennek köszönhetően Charles Leclerc ölébe hullott – ami a monacóinak pályafutása 20. rajtelsőségét jelenti –, aki az áprilisi Azerbajdzsáni Nagydíj után indulhat újra az élről; a monacói mellől a Red Bull-os Sergio Pérez, mögül pedig a Ferrari másik pilótája, Carlos Sainz várhatja a piros lámpák kialvását. Az időmérő edzést követően a kilencszeres Le Mans-győztes Tom Kristensen készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Nagyon szoros volt, főleg ilyen körülmények között, és gyorsan is száradt a pálya. Az utolsó körömön a Q2-ben nem voltam kellően magabiztos ahhoz, hogy jobban nyomjam, így szerencse, hogy akkor meglett a tizedik hely” – kezdte Verstappen, aki a 28. pole-ját szerezte volna, ha nincs a váltócsere miatti hátrasorolása. „A Q3-ban viszont volt két szett gumink, így többet tudtunk kockáztatni, és ezt is tettük az utolsó körben. Tisztában vagyok a vasárnapi rajtbüntetéssel, így próbáltam a legtöbbet kihozni a mai napból.”

„A pálya középső része egy kicsit még mindig nedves volt, csupán egyetlen ív volt száraz” – mondta a Red Bull hollandja, amikor a Q3-as „feltámadásról” kérdezték. „Számos kanyarban továbbra is másik íven kellett autózni, így az egész arról szólt, mennyire vagy magabiztos az autóban, és mennyit mersz kockáztatni azért, hogy időt nyerj. Az autóról tudjuk, hogy gyors, és még ilyen körülmények között is meg tudtuk ezt mutatni újra.”

„Számunkra ez nem volt egy rossz időmérő edzés, különösen ilyen körülmények között, amikor mindig nehéz összerakni egy jó kört. Sokat dolgoztunk azon, hogy ilyen körülmények mellett is boldoguljunk, hiszen néhány versennyel ezelőtt még egyáltalán nem éreztem magam jól ilyen helyzetben, de úgy tűnik, kifizetődött” – nyilatkozta Leclerc, a Belga Nagydíj pole-pozíciósa.

„Kicsit korán mentünk ki az utolsó körre, így nyilván nem nekünk állt a zászló, Max egyszerűen túl gyors volt” – ismerte el a Ferrari versenyzője. „Kicsit közelebb is lehettünk volna, de így is jó rajtpozíciónk lesz vasárnapra. Pedig a Q2 különösen nehéz volt, mert Kevin [Magnussen – szerk.] eltalálta a falat, és utána előttem maradt. Korábban ráadásul nem is futottam gyors kört, így minden nyomás ezen az utolsó körön nehezedett rám.”

„Boldog vagyok, de még mindig sok munka vár ránk, hogy elkaphassuk a Red Bullokat” – zárta gondolatait az ötszörös futamgyőztes.

„Nagyon kiszámíthatatlan volt, mert átmeneti esőgumikon kezdtünk, és kezdetben trükkösek voltak a körülmények. Arra számítottunk, hogy sokkal jobban és sokkal gyorsabban szárad majd a pálya, de ehhez képest sokáig tartott. Ennek ellenére még a Q3-ban is csúszós volt egy-két pontja a pályának, például a 8-es és a 9-es kanyar” – összegzett Pérez. „Ez összességében egy jó eredmény. Kár, hogy Charles-t nem sikerült elkapni, de ilyen körülmények között ez is jó.”

A Belga Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol, de előtte még megrendezik szombaton a 12 órakor kezdődő sprintkvalifikációt, majd – 16:30-as kezdéssel – a sprintfutamot.