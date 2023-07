A Mercedeshez hasonlóan az Aston Martinnak sem termett sok babér a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon, hiszen az év elején sorra dobogóra álló Fernando Alonso is csak hatodik lett, míg Lance Stroll végül tizedikként intette le a kockás zászló. Alonso szerint egyértelműen a tempóval volt a baj.

„Őszintén szólva semmi baj nem volt az autóval, de ahogy korábban is mondtam már, egyszerűen nem voltunk elég gyorsak. Jó volt az egyensúly, maga az autó is jónak érződött, de szenvedtünk az egész hétvégén” – foglalta össze az osztrák hétvégét a kétszeres világbajnok az F1TV kamerái előtt.

„Ugyanez volt tavaly, az Aston Martin akkor sem volt valami jó Ausztriában, miközben a Haas például igen. És most is jó volt a Haas, szóval egyes csapatok között megfigyelhető némi hasonlóság a teljesítményük szempontjából. Ennek az okára a jövő évig rá kell jönnünk, kivéve, ha ide nem térünk vissza jövőre” – jegyezte meg viccesen a spanyol, hiszen épp a hétvége előtt jelentették be, hogy a Forma-1 egészen 2030-ig szerződést hosszabbított az Osztrák Nagydíj szervezőivel.

Mike Krack, az Aston Martin csapatfőnöke a hétvége korábbi szakaszában rámutatott arra, hogy a rendhagyó sprinthétvége-formátum billentheti ki az Aston Martint – ezzel Alonso is egyetértett.

„Néha nem igazán tudjuk, hogyan közelítsük meg a sprinthétvégéket, hiszen ezek mindenki számára egyet jelentenek az ismeretlenbe ugrással. Elemezzük az okait, de reméljük, hogy Spára jobban fel tudunk majd készülni” – tette hozzá a spanyol, aki továbbra is a harmadik a pontversenyben.