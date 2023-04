Franz Tost az alapítása – azaz a Minardi felvásárlása és átnevezése – óta vezeti a Red Bull kisebbik Forma-1-es csapatát, az előbb Toro Rosso, majd pár éve AlphaTauri néven működő faenzai alakulatot.

A 67 éves osztrák szakember nemrégiben már maga is nyilatkozott arról, hogy a távozásra készül, nem szeretne örökké a bokszutcafalon üldögélni, az AlphaTauri gyenge teljesítménye pedig meggyorsíthatja a nyugdíjazását, főleg, hogy a saját szavai alapján sem teljes már a harmónia közte és a csapattagok között.

„A mérnököktől azt hallom, hogy szépen fejlődhetünk majd, de már nem bízom bennük” – mondta például a szaúdi hétvégén.

A veterán F1-es szakíró, Joe Saward úgy hallotta, az energiaital-gyártó aktívan keresi, pontosabban kereste is az utódot, aki talán már meg is van, a kiszemelt a Forma-3-ban és Forma-2-ben aktív Hitech vezetője, Oliver Oakes.

Más szóbeszédek szerint állítólag a Red Bull vezetése egy olaszul beszélő vezetőt szeretne az olaszországi székhelyű csapat élére, valamint az is Oakes alphatauris jövője ellen szólhat, hogy a Hitech maga is szeretne belépni a Forma-1-be, a versenyistálló be is adta jelentkezését 2026-ra a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA). Úgy hírlik, a projekthez dubaji – burkoltan orosz – pénzeket szeretne mozgósítani.

A fentiek alapján persze az sem kizárható, hogy végül összeérnek majd a szálak, hiszen a közelmúltban felröppent már párszor, hogy a Red Bull szabadulna a kisebbik alakulatától, és ha tényleg így döntenek, Oakes alphatauris csapatfőnöki kinevezése simává tehetné a későbbi átmenetet…