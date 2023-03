Az Aston Martin a múlt hét elején jelentette be, hogy pilótájuk, Lance Stroll a felkészülési tréning során kerékpáros balesetet szenvedett, ezért kénytelen lesz kihagyni a bahreini előszezoni tesztet.

Stroll végül kedden utazott Angliába Spanyolországból, hogy a szimulátoron próbálja ki magát, tegnapra pedig kiderült, hogy nekifut a szezonnyitónak.

A sérülései jellegét eredetileg nem közölte az Aston Martin, de a visszatérés kapcsán Stroll maga mesélte el, hogy mindkét csuklója megsérült a biciklis bukásnál, a jobb csuklóját meg is kellett műteni, csavarok kerültek bele.

„A szimulátoron már teljes erővel tudtam tekerni a kormányt. Fáj egy kicsit, de rendben van, volt már rosszabb is” – mondta a 24 éves kanadai, hozzátéve, hogy irigykedve figyelte, ahogy a tesztelés során mind Alonso, mind a helyette beugró Felipe Drugovich milyen jól ment az új autóval. „Nem ideális kihagyni a tesztet, hiszen nem sokat vezethetünk a hétvégéken kívül, de ezen már nem érdemes rágódnom, az első edzéstől arra fókuszálok majd, hogy felvegyem a ritmust.”

Stroll hangsúlyozta, hogy nem érzi elhamarkodottnak, hogy a volán mögé üljön:

„Egyszerűen versenyezni akarok. Ha úgy érzem, formában vagyok, és csak egy kis kényelmetlenséget jelent a dolog, fogok is. Minden profi sportolónál akadnak kényelmetlenségek. Ha úgy gondolnám, nem jó ötlet, ha úgy érezném, a csontjaim nem állnak készen, újabb sérülést szerezhetek, akkor nem erőltetném. 23 futamból áll az idény, nem Bahreinen múlik minden, de én bizakodó vagyok és az orvosok is azok voltak, úgyhogy itt vagyok.”

A csapattárs, Alonso is beszélt Stroll helyzetéről, rámutatott, hogy nagyjából tudja, min megy keresztül a kanadai, ugyanis a 2022-es idényben ő maga is törött kézzel versenyzett, miután az Ausztrál Nagydíj időmérőjén a falnak csapódott – még a Hungaroringen is bekötött kézzel láttuk.

„Ami engem illet, nekem mindkét kezemben tört el néhány csont tavaly. Egészen augusztusig nem épültem fel teljesen. Fájt egy kicsit, de mindannyian imádjuk a versenyzést!” – kezdte a spanyol. „Lance sérülése más, nem is tudom pontosan, de ez amúgy is rá tartozik. Az autóban majd kipróbálja magát. Az már önmagában jó hír, hogy itt van, megpróbálkozik a vezetéssel. Azt mutatja, hogy győzni akar, vagy hogy bármilyen pozícióért küzdhessen már ezen a hétvégén.”

Alonso azt is kiemelte, hogy Stroll a sérülés ellenére részt vett a felkészülésben:

„Végig kapcsolatban voltunk, a teszt során mindenről értesült. Beszéltünk vele az ebédszünetben és esténként is. Az elmúlt pár napban a szimulátoron dolgozott, onnan küldött visszajelzéseket, szóval tulajdonképpen valós időben működtünk együtt.”