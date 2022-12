Hosszan tartó betegség után, 74. életévében meghalt Patrick Tambay – közölte a családja az AFP hírügynökséggel vasárnap, írja a Motorsport.com. A francia exversenyzőről köztudott volt, hogy Parkinson-kórban szenved, illetve cukorbetegséget is diagnosztizáltak nála.

Tambay 1977 és 1986 között kilenc szezonon át versenyzett a Forma-1-ben, olyan csapatoknál is megfordulva, mint a McLaren, a Ferrari és a Renault. Legnagyobb sikereit a Ferrari színeiben érte el, mellyel 1982-ben és 1983-ban is nyert egy futamot. Királykategóriás pályafutásával párhuzamosan a Le Mans-i 24 óráson is szerencsét próbálta, ám a Renault 1976-ban és 1977-ben sem látta meg a kockás zászlót. 1981-ben szintén kiesett, míg 1989-ben egy Jaguar XJR-rel negyedik lett.

A Forma-1-en kívül a Can-Am Series nevű sorozatban szerepelt még, melyben 1977-ben és 1980-ban is bajnokká avatták a Carl A. Haas Racinggel – mely nem összekeverendő azzal a Haasszal, ami 2016 óta tagja az F1-es mezőnynek –, majd 2005-ben és 2006-ban a Grand Prix Masters három fordulóján indult.

Tambay mindemellett az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve keresztapja volt, míg fia, Adrien Tambay a német túraautó-bajnokságban (DTM) versenyzett az Audi egyik pilótájaként, 2012 és 2016 között.