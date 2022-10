Max Verstappen zsinórban két világbajnoki címnél tart, amennyiben pedig a Red Bull formája tartósan jó marad, lehet belőle jóval több is. Hogy pontosan mennyi, az jó kérdés, a hollandot ugyanis nem érdeklik a rekordok, annál jobban zavarja viszont a versenynaptár folyamatos bővítgetése.

“Nem a bajnoki címek számán múlik a jelenlétem, nagyon sokat számít az életminőség is” – fogalmazott Verstappen a Channel 4 műsorában. “2028-ig van szerződésem, akkor már 31 éves leszek. Ha ez így folytatódik, hogy egyre több futamra megyünk, el fogok gondolkodni azon, tényleg akarom-e ezt csinálni.”

“Valószínűleg nem, mert az F1-en kívül is rengeteg minden érdekel. Nem akarok egész évben utazgatni, távol lenni a családtól, a barátoktól és mindenkitől, aki fontos számomra. Nagyon szeretek otthon lenni, és néha fáj, hogy ennyit vagyok távol.”

Jos Verstappen szerint fia komolyan is gondolja, amit mond. “Maxot nem érdeklik a rekordok, sőt a szezon után vagy a nyári szünetben nem is akar a Forma-1-ről beszélni. Neki szüksége van a pihenésre, és ilyenkor teljesen ki is tud kapcsolni.”