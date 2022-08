Sebastian Vettel az idei év végén elhagyja a Forma-1-es és visszavonul. Az Aston Martin négyszeres világbajnokáról nemrég egy szívhez szóló történetet osztott meg egy magyar szurkoló, aki több futamra is ellátogatott már a német miatt.

A Twitteren vettelfan_niki néven jelen lévő lány többször is találkozott már Vettellel, a pilóta pedig a nyári szünetben e-mailt is írt a rajongójának, hogy elkérje tőle postacímét. A német ezt követően egy csomagot küldött neki Aston Martin-ajándékokkal, ezek mellett azonban egy kézzel írt levél is volt.

THE PACKAGE FROM SEBASTIAN HAS ARRIVED! Our hero sent me and Lívia a package! Two caps, two signatures and two personal letters. It’s amazing! No words! ♥️😭🙏🏻 Thank you Seb thank you so much 😭♥️ #SebastianVettel #seb5 #F1 pic.twitter.com/PthyHPURHN

