Egy reprezentatív felmérés szerint a magyar autósok többsége rendszeresen tesz meg nagyobb távot belföldön, míg közel minden második évente legalább egyszer hosszabb külföldi útra indul saját járművével. A Redion (korábbi nevén Europ Assistance) által elkészített Asszisztencia Biztosítás Index kutatása szerint a magyarok közel fele (46%) hallott már a gépjármű-asszisztenciabiztosításról, négyötödük kifejezetten vonzónak tartja a szolgáltatást.

A kedvező megítélés ellenére a tényleges használat egyelőre viszonylag alacsony: gépjármű-asszisztenciabiztosítással jelenleg a magyar autósok mintegy negyede rendelkezik. A kutatás szerint az autósok 42 százaléka tervez külföldi autós nyaralást 2026-ban, közülük minden tizedik több alkalommal is útra kel.

A magyar autótulajdonosok jelentős része rendszeresen használja gépjárművét hosszabb utazásokra is. Tízből közel kilenc autós (86%) évente legalább egyszer belföldön tesz meg nagyobb távolságot, míg közel felük (47%) éves szinten minimum egy alkalommal hosszabb külföldi útra indul saját járművével.

A külföldi autós utazások során leggyakrabban általános műszaki meghibásodás (27%), gumiabroncs-probléma (22%), lemerült akkumulátor (14%) vagy közlekedési baleset (13%) okozott gondot. A problémák megoldása sok esetben jelentős anyagi terhet ró az érintettekre.

Műszaki hiba esetén a válaszadók közel fele (49%) 250 ezer forint alatti összegből tudta megoldani a helyzetet. Több mint harmaduknak (36%) azonban már 250 és 500 ezer forint közötti összeget kellett kifizetnie javításra, mentésre vagy hazajutásra, míg közel minden tizedik autós esetében a költségek meghaladták a félmillió forintot is.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a magyarok többsége továbbra is személyes kapcsolataira támaszkodik autós vészhelyzet esetén. A válaszadók közel harmada (29%) elsőként saját autószerelőjét keresné, míg minden ötödik autós valamelyik közeli családtagját, például édesapját vagy testvérét hívná segítségként. A megkérdezettek 15 százaléka barátjától kérne támogatást, és csupán 11 százalékuk fordulna elsőként asszisztenciaszolgáltatóhoz.