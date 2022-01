Még a nyáron derült ki, hogy az Aston Martinnak sikerült elcsábítania a Red Bulltól az aerodinamikai főnököt, Dan Fallowst, aki technikai igazgatóként folytatná karrierjét Sebastian Vettel csapatánál.

A tervek szerint a szakember ettől az évtől kezdve munkába is állna új csapatánál, miután letöltötte az ilyenkor szokásos kötelező érvényű szabadságát. A Forma-1-ben ez bevett eljárásnak mondható, az istállók azért alkalmazzák ezt a megkötést a tőlük távozó szakembereknél, hogy az előző helyen szerzett tudást ne vihesse át új munkahelyére.

Fallowsnál ez az idő hat hónap volt, ám a csapatok ellentmondásba ütköztek. Az ex-aerofőnök ugyan tavaly júniusban abbahagyta a munkát a Red Bullnál, ám az energiaitalosok most nem akarják még átengedni őt az Aston Martinhoz, ugyanis szerintük a szerződés 2022 év végéig szól a csapattal. Ez alapján Fallowsnak 2023 közepéig kellene várnia azzal, hogy munkába álljon Lawrence Stroll csapatában.

Az ügyet a Red Bull már bíróság elé is vitte Angliában, a december 17-ei meghallgatást követően pedig az első ítélet nekik kedvezett. Fallowsék hiába említették, hogy korábban a Red Bull is tett olyat, hogy eltekintettek a szerződés lejáratától, és hamarabb elengedték a munkatársakat, a döntéshozók szerint ez más eset, hiszen Fallows sokkal fontosabb szerepet töltött be a csapatnál.

Fallows tovább vitte az ügyet, a két félnek pedig ismét jelenése lesz a bíróságon január 25-28. között, de a várakozások szerint a Red Bullnak fognak igazat adni. A 2021-es szezon második legjobb csapatának reakciója egyébként teljesen érthető: egy ilyen kritikus ponton, mint a 2022-es szabályváltozások és az érkező teljesen új autók, nyilvánvalóan nem szeretnék, ha riválisaik akárcsak minimális előnyt is szereznének a szakembernek köszönhetően.