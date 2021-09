Sorra dőlnek a dominók a Forma-1-es pilótapiacon, szerdán a Williams 2022-es versenyzőit jelentették be. Nagy meglepetés nem történt az előzetes szivárogtatásokhoz képest: Alexander Albon egy év kihagyás után visszatérhet a sorozatba, a Mercedeshez igazoló George Russellt váltja.

Introducing your 2022 Williams Racing drivers… @Alex_Albon joins @NicholasLatifi to complete our line-up! 🤩 pic.twitter.com/s4cuJ4ebJq

Albon csapattársa Nicholas Latifi marad, ami egyáltalán nem meglepetés: a családját komoly pénzügyi kötelék köti a Williams tulajdonosaihoz, az lett volna a nagy meglepetés, ha kitették volna a szűrét.

“Nicholassal jövőre is folytatódik az együttműködésünk, Alexet pedig nagy örömmel üdvözöljük a csapatban. Nagyon izgatottak vagyunk az új felállásunkkal kapcsolatban: mindketten nagyon illenek a csapatba, a segítségükkel megtehetjük a következő lépést a fejlődésünk során” – fogalmazott Jost Capito, a Williams Racing vezetője.

Excited to see you back on the grid in 2022 Albono! 💪🇹🇭 pic.twitter.com/9pRQnL8f4b