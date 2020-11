Lewis Hamilton immár hétszeres Forma-1-es világbajnok, ennek ellenére nincs jövő évre szóló szerződése. Persze, szinte biztos, hogy az angol versenyző marad a Mercedesnél, a szerződés részletein megy a kötélhúzás.

Hamiltonnak világos elképzelései vannak arról, hogy mit is vár a Mercedestől. “Ez az év megmutatta például, hogy lehet otthonról is dolgozni” – nyilatkozta Hamilton a BBC-nek. “Szóval biztos vagyok benne, hogy sok zoomos időpont lesz a szerződésben valódi jelenlét helyett, ami azt jelenti, hogy kevesebbet kell repülnöm.”

Hamilton korábban híres volt arról, hogy a versenyek között is összevissza utazgatott a világban, saját magánrepülője is volt. Ezt később eladta, már a járvány előtt is kevesebbet utazott.

“A barátokkal és a családdal töltött idő a legfontosabb. Ha elkezdünk többet utazni, el akarom vinni a családomat valahova, hogy ott együtt jól érezhessük magunkat. Idén nem is láthattam őket, és ez volt a legnehezebb.”