A vasárnap – az utolsó előtti fordulóval – folytatódik a Forma-1 virtuálisnagydíj-szériája, ezúttal az Azerbajdzsáni Nagydíjat pótolják majd az F1 2019-es videojátékon bonyolított futammal.

Az állandó versenyzők közül megint nyolcan állnak majd rajthoz, igaz, nem ugyanazok, mint két hete Monacóban. A korábbi futamgyőztes Charles Leclerc, Alexander Albon és George Russell, valamint a már szintén több fordulón részt vett Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi és Lando Norris mellett ezúttal a Racing Point veterán mexikói versenyzője, Sergio Perez, valamint az Alpha Tauri-s Pierre Gasly lép majd a pixelekből épült bakui aszfaltcsíkra.

Welcome to the (virtual) grid 👋@SChecoPerez and @PierreGASLY join the action, alongside other F1 stars and sporting royalty! 👑#VirtualGP #RaceAtHome — Formula 1 (@F1) June 4, 2020

A virtuális Monacóban kieső renault-s Esteban Ocon és az ott a 11. helyen záró Valtteri Bottas nem tér vissza erre a hétvégére.

„Izgalommal próbálom ki az e-sportot. Egyértelműen nagy a zsongás körülötte, és elnézve a futamokat, nagyon szórakoztató is, néha még szórakoztatóbb is, mint az igazi. Lenyűgöző látni, mire képesek az élmenők, hiszen ők is igazi profik a maguk területén, nem is remélhetjük, hogy rögtön az ő szintjükön leszünk. De őszintén szólva nagyon hiányzik már a versenyzés, szóval alig várom, hogy újra csatázhassak, kiderüljön, mire vagyok képes” – mondta a valóságban Bakuban 2016-ban és 2018-ban is dobogóra álló Perez.

A vasárnap este 19 órakor kezdődő virtuális utcai versenyt a Forma-1 hivatalos csatornáin (Facebook, Twitch, YouTube) és a magyar televízión, az M4 Sporton követhetik a nézők.

