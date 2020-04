Olvass tovább

„A legfontosabb most a stabilitás, hiszen azt jól tudjuk, hogy a változtatások mindig megdobják a költségeket, a stabilitással, a lehető legtöbb dolog befagyasztásával viszont felelősen csökkenthetők a kiadások.”

A költségcsökkentés egyértelműen kiemelt fontosságú most, hiszen a globális koronavírus-járvány gazdasági hatásai a 2008-as pénzügyi válságénál is súlyosabbak lehetnek, az F1-es csapatok léte is veszélybe kerülhet.

„A Forma-1 erős üzlet, hatalmas hagyománnyal. Az F1 túl fogja élni ezt, de hogy mindegyik csapat is túlél-e, az már más kérdés. Minden csapatvezető felelőssége, hogy most közösen lépjünk a sportág érdekében. Mind a 10 csapat összefogására szükség van ahhoz, hogy túljussunk ezen.”

„Más ez, mint 2008-ban, mert akkor azért versenyeztünk, volt versenynaptár, voltak nagydíjak. Akkor világosabb volt a helyzet, most viszont nem is látunk tisztán. Mikor lesz egyáltalán verseny? Szóval más ez a helyzet. De 2008-nak is megvoltak a kihívásai, és az akkori fejesek – Ron Dennis, Flavio Briatore stb. – a sportág érdekeit szem előtt tartva döntöttek, kulcsfontosságú, hogy most is így tegyünk, összefogva.”

„De most más helyzetben van a világ. A bevételek durván esnek majd, de hogy milyen keményen érinti majd ez az F1-et, egyelőre nem tudjuk. Nyilván vannak jobban kitett csapatok, főleg a kisebbek, ezért is fontos, hogy mindent megtegyünk az F1-es közösség megóvására.”

Persze nem csak a csapatok, hanem az F1-tulajdonos Liberty is megérzi a járvány hatásait, a Forma-1 részvényei az év eleje óta több 40%-ot veszítettek az értékükből (46-ról 26 dollárra estek mostanra –, Horner azonban nem fél attól, hogy az amerikai cég „leírja” a sportágat.

„Mély zsebük van, és mindig is hosszú távon gondolkodtak az F1-ről, szóval szerintem minden tőlük telhetőt megtesznek majd azért, hogy tovább működhessen a sportág.”