A McLaren az éveken át tartó küszködés után 2019-ben végre magára talált, a csapat szinte minden hétvégén versenyképes volt, az utolsó előtti fordulón, Brazíliában egy szerencsés dobogó is összejött, a konstruktőri bajnokságban pedig magabiztosan hozták a 4. helyet.

A wokingi alakulat számára nagy lehetőséget jelent a 2021-ben érkező átfogó reformcsomag, ugyanakkor a csapatfőnök hangsúlyozza, hogy eszük ágában sincs feláldozni az idei szezont a következő kedvéért.

„Nagyon is tudatosan nem tesszük ezt. Meg kell tartanunk az előző évi pozitív lendületet. 2020-ban is szeretnénk előrébb lépni, ha nem is a bajnokságban, mert úgy vélem, a 4. helyért is keményen meg kell majd küzdeni. De a mostani erősorrend és költségvetések miatt jelenleg ez is a maximum a Forma-1-ben” – mondta Andreas Seidl a német Auto Motor und Sportnak.