A new era of @F1 begins. @sirotkin_sergey @RenaultF1Team begin the very first lap of #F1testing @PaulRicardTrack with 18-inch #Fit4F1 #Pirelli #PZero #F1 tyres 🇫🇷 pic.twitter.com/3JWh6Aq0wZ

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 12, 2019