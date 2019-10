A Ferrari a tavalyi Forma-1-es Japán Nagydíjon mutatta be új szponzori kampányát, a dohánygyártó Philip Morris “Mission Winnow” kezdeményezését.

Az olasz csapat a 2019-es idényre az alakulat nevébe is felvette a szlogent, az autókon pedig még hangsúlyosabban jelent meg az, ám rögtön feltűntek a burkolt dohányreklámot illető kritikák is, így a Scuderia módosított, a Monacói Nagydíj óta a kasztniról és a csapat nevéből is eltűnt a Mission Winnow.

A RaceFans.net szúrta ki, hogy Szuzukára újra a Mission Winnow-val szerepel a Ferrari a nevezési listán, ez alapján pedig az is biztos, hogy öt hónap után újra ott lesznek feliratok az autókon és a csapat felszerelésén.

Az elmúlt időszakban a Ferrari a márka alapításának 90 éves évfordulója előtt tisztelgő matricákkal helyettesítette a vitatott feliratot.