A Forma-1-ből 2016 végén távozott világbajnok és partnere, Brittny Ward januárban jelentette be, hogy gyermeket várnak, most, július végén pedig meg is érkezett a kicsi.

Egyelőre nem árultak el sokat, de annyi biztos, hogy egészséges kisfiú az új jövevény.

“Megjött, egészséges, a szívünk majd’ kicsordul” – írták egy Instagram-sztoriban.

A 39 éves Button ideje túlnyomó részét Los Angelesben tölti, már amikor nem az F1-es szakkommentátori munkáját végzi vagy Japánban vagy máshol versenyez.