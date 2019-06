Úgy tűnik, ráérzett a Forma-1 ízére Antonio Giovinazzi. Az Alfa Romeo olasz versenyzője első F1-es pontját szerezte az Osztrák Nagydíjon, közvetlenül csapattársa, Kimi Räikkönen mögött zárva a versenyt.

A Ferrari pilótaprogramjában fejlődő versenyző különleges módon ünnepelte a sikert. Csapatfőnöke, Frederic Vasseur egy ollóval eredt Giovinazzi nyomába a leintést követően, hogy megszabadíthassa őt hosszú hajától. “Az ígéret az ígéret” – írta közösségi oldalán a csapat az alábbi videó mellé.

A promise is a promise.. (especially with your boss). ✂️

#AustrianGP pic.twitter.com/TEQydDLyU1

— Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) 2019. június 30.