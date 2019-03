Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy a Forma-1-es csapatok a szezonkezdet előtt filmezésbe csomagolva megejtik az új modellek shakedownját (bejáratását).

A Toro Rosso is így tett, a Red Bull kisebbik csapata az olaszországi Misanóban filmezték az STR14-est, nem is akárhogyan. A felvételek egy részét az amerikai drónmágus, Johnny FPV készítette, bár nem volt könnyű dolga.

A pilótát először is meglepte, hogy a 130 km/órás sebességre képes versenydrónját is játszi könnyedséggel hagyta le a Forma-1-es autó, majd az interferenciával is gondjai voltak, így a biztosabb kapcsolat kedvéért más módszerrel próbálkoztak: míg Danyiil Kvjat a Toro Rossót terelgette a pályán, a csapat másik versenyzője, az újonc Alexander Albon egy SUV-val üldözte őt, melynek anyósüléséből röptetett és filmezett Johnny FPV.

(Nyitóképünk illusztráció, Misano helytt az Ausztrál Nagydíjon készült.)