A finn így folytatta: “Jobb az autó, de hogy ez elég lesz-e, az nagy kérdés! A múlt heti teszthez képest az autó egyensúlya és a leszorítóerő terén is fejlődést értünk el. Vannak még kiaknázatlan lehetőségeink.”

Bár a Ferrari tesztprogramja elakadt azzal, hogy Sebastian Vettel szerdán felnisérülés következtében orral a 3-as kanyar falában kötött ki, az olasz csapat továbbra is lenyűgöző tempót diktál a katalán pályán.

Bottas elmondta, hogy a véleménye szerint a Ferrari még mindig előttük van. Hozzátette azt is, hogy egy elég erős csomaggal rendelkeznek az olaszok már most is, de Ausztráliáig még sok minden változhat.

“Még mindig úgy gondolom, hogy többet kell kihoznunk az új autóból, hogy valóban versenyben lehessünk velük.”

“Minden nap sokat tanulunk, úgy érzem, hogy minden alkalommal, amikor beülök a kormány mögé, jobb lesz. Remélem, hogy így fogom érezni minden alkalommal, amikor beülök az autóba mostantól egész Melbourne-ig, ahol még nagyobbat léphetünk előre.”

Forrás: Fotó: Europress