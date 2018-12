Sebastian Vettel és a Ferrari idei bajnoki esélyeinek elúszásában szerepet játszottak a német versenyző incidensei is, a négyszeres világbajnok ősszel három futamon, Monzában, Szuzukában és Austinban is ütközött, megpördült és visszaesett, amivel komoly pontokat szórt el.

A Ferrari csapatfőnöke, Maurizio Arrivabene utólag már képes viccesen kezelni az eseteket:

“Jövőre talán könyökvédőt adunk Sebastiannak, hogy keményebben tudjon küzdeni, amikor eldurvulnak a dolgok” – mondta az olasz az Autosprint magazin múlt heti gáláján.

“Na jó, komolyra fordítva: Sebbel ugyanazért a célért küzdünk. Neki is a maximumot kell nyújtania a volánnál, és természetesen nekünk is biztos alapot kell, jó autót és hibátlan munkát kell nyújtanunk neki. A mi is és ő is hozza ezt, tudom, hogy még jobban teljesít majd, és nagy dolgokat érhetünk el együtt” – magyarázta Arrivabene.