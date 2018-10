A Ferrari 2018-ra kimondottan versenyképes autóval állt elő, a szezon első felében volt olyan pont, amikor a csapat és Sebastian Vettel vezette a világbajnokságot, úgy tűnt, talán képesek lesznek megtörni a Mercedes 2014 óta tartó uralmát. Azonban a pilóta és a csapat hibái, az utóbbi időben látványos formaromlás miatt a bajnoki reményeknek mostanra annyi, már csak az a kérdés, mikor lesz ötszörös győztes a Merci és Hamilton.

Fernando Alonso nagyon hasonló éveket élt át 2010-től az olasz csapatnál, és a kétszeres világbajnok végül ötödik scuderiás szezonja végén, a szerződése lejárta előtt két évvel távozott is Maranellóból. Utódja, Vettel most negyedik évét gyűri, adja magát a kérdés, hogy ő marad-e – és a német Auto Bild fel is tette neki.

“Nem hagyom el a Ferrarit” – szögezte le a négyszeres világbajnok. “A csapat tagja vagyok, és csakis ezt akarom, semmi mást. Szerintem hatalmas potenciál rejtőzik bennünk. Nyilván az utóbbi futamok nem alakultak jól számunkra, nagyon megkönnyítettük a Mercedes dolgát. De a csapatmorál ennek ellenére is jó.”

Az Austinban eddig négyszeres győztes Hamilton bajnok lehet a jövő hétvégén, ha újra győz, Vettel pedig nem lesz a 2.

“Természetesen innen már nagyon nehéz a dolgunk. De veszteni valónk már nincs. Mindent beleadunk majd ott is, és még megtudhatunk pár dolgot az autóról” – mondta Vettel.