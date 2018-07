Olvass tovább

The fastest man in FP3 is up and running 👊@Charles_Leclerc moves into P1 with a 1:15.203s 🚀#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/S2xIezksdS — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

A szakasz során egyre erősödött a napsütés, 10 perc alatt 5 fokot melegedett az aszfalt, emiatt és a frissen felvitt guminak köszönhetően egyre javult a tapadás.

A Red Bullnak azért ez sem segített, első nekifutásra csak az 5. és a 7. időt hozta Max Verstappen és Daniel Ricciardo. A Ferrari-motort használó Sauber és Haas ki tudta használni ezt, Romain Grosjean Lewis Hamilton elé, a 4. helyre lépett fel.

A szakasz utolsó perceiben a Force Indiás Sergio Perez, a williamses Lance Stroll, a mclarenes Vandoorne, a renault-s Carlos Sainz és a Toro Rossó-s Brendon Hartley volt a kieső zónában, miközben Hamilton a rádión azt jelentette, hogy nem tud sebességet váltani, le is állt a pályán, kiszállt és megpróbálta betolni az autót a bokszba, ami miatt elő is kerültek a sárga zászlók. A pályabírók természetesen nem hagyták, hogy a négyszeres világbajnok végigtolja a Mercedest a pálya harmadán, betolták az egyik megnyitáson.

Hamilton's trying to push the car back to the pits 😲 It's looking like he won't make Q2!#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/BMOm7Kb4gp — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

A Hamilton-incidens miatt jó néhányan nem tudtak már javítani, végül Esteban Ocon, Pierre Gasly, Brendon Hartley, Lance Stroll és Stoffel Vandoorne búcsúzott.

A visszajátszásokból kiderült, hogy Hamilton az első kanyarban verte oda a Mercedest a kerékvetőnek, ezután szállt el a hidraulikai nyomás, a csapat azonnal megállásra is utasította, de ő még próbálkozott néhány kanyarig.

A Q2 kezdetére már 38 fokosra melegedett az aszfalt, Grosjean 1:12,7-es körrel is nyitott. A Red Bullnál Verstappennel a vasárnapi hosszabb első etapot célozva az ultralágy helyett a lágy gumival próbáltak továbbjutó időt autózni, elsőre nem sikerült igazán erős kört futni.

A sauberes Marcus Ericsson a kavicságyba csúszott, de sikerült kikecmeregnie, folytatni tudta és a körözést sem kellett leállítani, azonban borzasztó sok kavicsot vitt fel az aszfaltra.

🚩RED FLAG 🚩 There's gravel on the track after Ericsson's spin which needs to be cleared 🧹#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/kUUZzQp1va — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

A kavicsok miatt végül nem sokkal később mégis megszakították az edzést, takarítást rendeltek el. Szűk 7 perc maradt a szakaszból.

Az újraindítás után jó egy percig nem ment még ki senki, majd Ericsson kezdte meg a körözést. Utána Verstappen is kiment, ezúttal már ultralágyon, hiszen a lágyon elért 9. idő finoman szólva sem volt életbiztosítás. A 2. helyre ugrott fel.

A legvégén a két spanyol, Alonso és Sainz hajtott a továbbjutásért, a williamses Szirotkint és a sauberes Leclerc-t kellett volna kiütni. Sainz ki is tolta az oroszt, Alonso is megelőzte őt, de a 10. helyet végül Sergio Perez csípte meg.

A Q2 végén Alonso, Szirotkin és Ericsson búcsúzott a rajtbüntetése miatt ebben a szakaszban már nem is próbálkozó Ricciardo és a Q1-es hiba után kimaradó Hamilton előtt.

A Q3 12 percét Raikkönen nyitotta, de jött Vettel és Bottas is, hogy eldöntsék a pole sorsát. A ferraris finn 1:11,880-as kört futott, csapattársa 1:11,539-cel válaszolt, míg Bottas a két vörös autó közé férkőzött be. Verstappen a 4. időt hozta, jelentős hátránnyal.

A fináléra egy kicsit beborult az ég, hajszányit csökkent az aszfalt hőmérséklete, 40-ről 38 fokra. Az élmenők közül megint Räikkönené volt az első mért kör 1:11,547-tel a 2. helyre ugrott, míg Bottas nagyszerű 1:11,416-tal az első helyet szerezte meg, Vettel azonban nem adta a pole-t, 1:11,212-vel magabiztosan szerezte meg a vasárnapi rajtelsőséget hazai versenyére. Az idő természetesen új pályarekord.

Vettel vasárnap pályafutása során 55. alkalommal indulhat majd az első rajtkockából, mellőle Bottas, a második sorból Räikkönen és Verstappen, a harmadikból a haasosok, Kevin Magnussen és Romain Grosjean, a negyedikből a Renault-páros, Nico Hülkenberg és Carlos Sainz, az ötödikből Charles Leclerc és Sergio Perez kezdhet.

A Forma-1-es Német Nagydíj holnap 15.10-kor kezdődik.

Forrás: Fotó: Ferrari S.p.A.