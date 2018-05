A Spanyol Nagydíj hétvégéjének egyik fő témája volt, hogy a Pirelli az újraaszfaltozott barcelonai pályára – a Mercedes felvetése után – módosított, 0,4 mm-rel vékonyabb futófelületű gumikat vitt, a korábban a puha abroncsokkal küszködő Mercedes pedig ennek köszönhette a magára találását.

A ferraris Sebastian Vettel is így beszélt a futam után, amikor a címvédők formajavulásáról kérdezték: “Egyértelmű, nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy belássuk, a gumik keményebbek lesznek, ha leszedünk róluk 4 millimétert (sic!). Így javultak mások jobban, mint mi. Nyilvánvaló, hogy a módosítások nekünk jobban ártottak, mint a riválisainknak. Szerencsére Monacóra már újra rendes gumikat kapunk.”

A négyszeres világbajnok ugyanakkor egy másik, a keddi tesztnap után tett nyilatkozatában már azt magyarázta, hogy a Ferrari még rosszabbul szerepelt volna Barcelonában a szokásos abroncsokon, azaz helyes és szükséges volt a Pirelli lépése:

“Nem gyakran adódik lehetőség arra, hogy ellenőrizzük az ilyesmiket, de most igen, és ha a rendes gumikat használtuk volna vasárnap, még rosszabb lett volna a helyzet, szóval ez volt a jó döntés. Az pedig a mi hibánk volt, hogy rosszabbul koptak a gumik nálunk, mint a többieknél. Jó, hogy a teszten lehetőségünk van az összevetésre, és úgy gondolom, már vannak elképzeléseink, most már csak meg is kell valósítanunk őket.”

“Ahogy mondtam, jól jött most a teszt a rossz hétvége után, amelyen nem tudtuk életben tartani a gumikat – van összefüggés –, szóval jó, hogy most újra megvizsgálhattuk a dolgokat.”