Tavaly mindenki megőrült azoktól a képektől, melyeket kulcsszavak alapján a mesterséges intelligencia állított elő. Az OpenAI által fejlesztett DALL-E egyre szebb és minőségibb eredménnyel áll elő, ám ez még csak az AI térhódításának kezdete a jelek szerint.

Ennek a cégnek ugyanis egy másik mesterségesintelligencia-felülete is meghódította a világot. A ChatGPT egy elképesztően fejlett chatrobot, mely képes akár házi dolgozatok, fogalmazások megírására is – mindezt akár magyarul, ha úgy kérjük tőle. Az angol nyelvterületeken be is indult egy kisebbfajta pánik a közoktatásban, hogy a diákok így fogják megírni a leckét, és már léteznek olyan algoritmusok, melyeket azzal a céllal alkottak, hogy “lebuktassák” a mesterséges intelligencia által írt szövegeket.

Olvasva a híreket, illetve néhány képernyőmentés megtekintése után látva azt, hogy a gép milyen folyékonyan beszél magyarul is, úgy döntöttem, felelevenítem a tíz évvel ezelőtti középiskolai informatikaórák egyik szórakoztató időtöltését, amikor is a táblázatkezelés helyett inkább a mai szemmel szinte kezdetleges Cleverbottal, a számos chatrobot egyikével, a kor talán legjobbjával próbáltunk “beszélgetni”.

Az ilyen rendszerekre, melyek kicsit már az emberiség jövőjét testesítik meg, hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mintha egyfajta jövendőmondó virtuális varázsgömbök lennének. Próbáltam én is kideríteni, néhány kérdésen keresztül, mi vár ránk a későbbiekben az autózást illetően. A ChatGPT válaszait (dőlt betűvel) változtatás nélkül közöljük.

Milyen lesz az autózás jövője?

Az autózás jövőjét számos tényező befolyásolja, mint például a technológia fejlődése, az energiahatékonyság növekedése, a környezetvédelem szerepe, az önvezető rendszerek terjedése, valamint a társadalmi igények változása. A jövőben valószínűleg egyre több elektromos jármű lesz az utakon, amelyek környezetbarátabbak és csendesebbek lesznek, mint a jelenlegi benzin- vagy dízelüzemű járművek. Az önvezető rendszerek fejlesztése is növeli az autózás biztonságát és kényelmét, valamint lehetővé teszi, hogy az emberek szabadidőt tölthessenek más tevékenységekkel, miközben az autó vezeti őket. Az is elképzelhető, hogy az autózás jövőjében a közösségi közlekedés elterjedtebb lesz, és az emberek egyre kevésbé fogják birtokolni saját járműveiket.

Az első kérdés-válasz kört követően az államat kerestem. Ami lenyűgöző, hogy tényleg folyékonyan beszéli írja a magyart a rendszer, nem tér el a témától, a válasz pedig nagyjából olyan sebességgel érkezik, amennyi idő alatt egy átlagos ember is legépelné ugyanezt a szöveget. A weboldal egyébként elmenti a felhasználói fiókba a beszélgetést automatikusan, de úgy, hogy még nevet is ad neki. Ennek a beszélgetésnek itt született meg az elnevezése: Car Driving Future, vagyis Autóvezetés a jövőben.

Teljesen önvezetőek lesznek az autók, vagy fognak még az emberek is vezetni?

Az önvezető autók teljesen önálló működésére, azaz az emberek számára nélkülözhető vezetésre valószínűleg még hosszú időnek kell eltelnie. Az autógyártók és a technológiai cégek jelenleg is folyamatosan dolgoznak az önvezető rendszerek fejlesztésén, de még számos kihívást kell leküzdeni, hogy az autók teljesen önállóak legyenek. A biztonság, a törvényi előírások, a környezeti és infrastrukturális korlátok képezik a fő gátakat, de a technológia fejlődése és az adatgyűjtés is javítja a teljesen önvezető rendszereket. Az is elképzelhető, hogy az embereknek lehetősége nyílik önvezető járművekkel történő vezetésre bizonyos időszakokban, ám a teljesen önálló vezetésre való átmenet várhatóan lassú lesz és sok évtizedet vesz igénybe.

Valószínűnek tűnik, hogy az önvezető rendszereknek lesznek fokozatai, amelyeknek megfelelően az autók több vagy kevesebb önállóságot fognak biztosítani a vezetőknek. Az emberek valószínűleg továbbra is vezetni fognak, bár az önvezető rendszereknek köszönhetően, valószínűleg kevesebb lesz a vezetésük mennyisége. Mindez azt jelentheti, hogy az embereknek lehetősége nyílik más tevékenységekre összpontosítani, miközben az autó vezeti őket.

A ChatGPT törekszik arra, hogy kimerítő, minden aspektust érintő választ adjon, üzenetében érinti a kérdés mindkét tagmondatának felvetését. Ebbe a kérdésbe elsőre beletört a bicskája egyébként a mesterséges intelligenciának: piros hibaüzenet jelent meg a képernyőmön, miközben “gépelte” az értelmes választ, valószínűleg a szerver túlterheltsége okozhatta a gondot – tényleg az egész világ rá van kattanva az AI-ra.

Olcsóbbak lesznek valaha az autók?

Az autók árának alakulása számos tényezőtől függ, így nehéz pontosan megjósolni, hogy az autók ára valaha is jelentősen csökkenni fog-e.

Az egyik fontos tényező az önvezető rendszerek fejlesztése, amely valószínűleg hozzájárul az autók árának emelkedéséhez a kezdeti szakaszban, mivel ezek a rendszerek jelenleg még magas árú technológiák.

Az elektromos autók ára is valószínűleg továbbra is magasabb lesz, mint a hagyományos benzin- vagy dízelüzemű autók ára, mivel az elektromos hajtású autók gyártási költségei jelenleg magasabbak. Azonban a technológia fejlődésével és a gyártási skála növekedésével az elektromos autók ára valószínűleg csökkenni fog.

Az általános gazdasági környezet, a gyártási és a logisztikai költségek, valamint a törvényi előírások is hatással vannak az autók árára. Az is elképzelhető, hogy az általános életminőség javulása és a közösségi közlekedés elterjedésével az autók ára valószínűleg csökkenni fog a jövőben.

Az erre a kérdésre adott válasznál érezhető, hogy a ChatGPT azért nem egy Nostradamus: mindenre is kitekint, de válaszában az áremelkedés mellett megjelenik a csökkenés is. Nem egy szakértő, de sok mindenről tud, és nem is akar jóslatokba bocsátkozni. A repülő autókkal kapcsolatban azért kicsit konkrétabb állításokat kaptunk.

Lesznek a jövőben repülő autók?

Az autók repülő képességének lehetősége régóta foglalkoztatja az embereket, és az utóbbi években több cég és szervezet is elkezdett dolgozni a repülő autók fejlesztésén. Azonban egyelőre még jócskán van még hátra a technológia fejlődésének, hogy a repülő autók valóságossá váljanak.

A repülő autók kifejlesztése számos nehézséget okoz a tervezőknek és a gyártóknak, mint például az energiahatékonyság, a biztonság, az infrastruktúra, a törvényi előírások és az üzemeltetési költségek. Egy repülő autó kialakításának több különböző aspektusával kell számolnia, mint például az aerodinamikai, a súly és a hajtás kérdéseivel, ami sokkal több fejlesztést igényel, mint egy hagyományos autó.

Az elképzelések szerint a repülő autók talán hasznosak lehetnek olyan helyeken, ahol a távolságok nagyon hosszúak, vagy ahol a városi közlekedés nehéz. Azonban, még hosszú utat kell megtenni ahhoz, hogy a repülő autók valóságossá váljanak és a közösségi használatra alkalmasak legyenek.

Végül megkérdeztük ChatGPT-t, mennyit is tud lapunkról. Kellett némi útbaigazítás, de végül korrektnek mondható leírást kaptunk tőle.

Mit tudsz a Vezessről?

Sajnos, jelen pillanatban nincs információm arról, hogy milyen oldalról vagy szolgáltatásról van szó a “Vezess” neve alatt, kérlek adj meg egy rövidebb leírást vagy több információt, hogy tudjam segíteni.

A Vezess egy magyarországi autós lap.

Örülök, hogy meg tudtam segíteni. Igen, a Vezess egy magyarországi autós lap. Az oldal a legfrissebb híreket, teszteket és útmutatókat kínál az autósok számára. A Vezess.hu nagyon népszerű az autósok körében, itt lehet találni a legfrissebb híreket, újdonságokat és teszteket az autógyártókról, valamint hasznos cikkeket az autósok számára, úgy mint, segítséget az autóvásárláshoz, autós szabályokról, autós tippekről, autószerviz keresés, stb. Az oldalnak úgy tűnik, hogy jól összeállított tartalmat kínálnak az autósoknak.

Hogy teljes legyen a mesterséges intelligencia története, a képes illusztrációkat a DALL-E-re bíztuk.