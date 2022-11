Az öreg, garázsban porosodó, egyszerű bringák is új életet kaphatnak a LIVALL által gyártott PikaBoost elnevezésű kis kütyüvel, ami tulajdonképpen a dörzshajtású dongómotorok modern utódja. A PikaBoost egy faékegyszerűségű e-bike-átalakítókészlet, amelyben mindent egy kompakt dobozba építettek be. Itt van a vezérlés, az akkumulátor és maga a dörzshajtású kerék is, ami a hátsó kereket hajtja, az egész szerkezet pedig a nyereg alá rögzíthető.

Felszereléséhez, használatához nem kell semmilyen szerszám, a sárvédőnek viszont – ha van -, le kell kerülnie, mert csak így valósulhat meg a kapcsolat a kerékkel. A sáros hát talán jobb, mint a fáradtságtól remegő láb, de a pakk mérete miatt képességei azért limitáltak.

Három üzemmódja van, és a legerősebb rásegítéssel 30 kilométer tehető meg, ennyit tud a 18 darab cellából (18650-es modulokból) álló akkumulátor. Előnye a kialakításnak, hogy a cellákat maga a bringás cserélheti, így ha visz magával még pár szettet, akkor könnyen növelhető a hatótáv.

A szerkezet érzékeli az erőkifejtést, így gyorsításkor segít, gurulva pedig ellenállást fejt ki, ezzel visszatölt, valamint fékez. Edzésmódban pedig direkt ellenállást generál, hogy nehezebb legyen tekerni.