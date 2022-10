1972-ben a Párizsi Autószalonon mutatkozott be a nagyközönségnek a Porsche 911 Carrera RS 2.7, a stuttgartiak első modellje, melynek nevében a Carrera szócska szerepel. Eredete Mexikóból származik, ahol a Carrera Panamericana nevű, az országot átszelő ralin a Porsche saját géposztályában kettős győzelmet aratott 1954-ben az 550 Spyderrel.

Megjelenésekor a Carrera nevet továbbörökítő autó volt a leggyorsabb német közúti autó 245 km/órás végsebességével. A 210 lóerős autó megjelenését a kacsafarok hátsó légterelő tette ikonikussá, de a látvány mellé az alapmodellhez képest sportosabb, feszesebb futómű, nagyobb fékek és szélesebb hátsó kerekek jártak.

Az autó már 50 éves, a Porsche pedig ünnepel, de ünnepelteti is magát: partnerei is beszállnak a buliba, most például a TAG Heuer, akik két kronográfot is alkottak az évfordulóra. Az együttműködés eredményeképpen egy kék-fehér és egy vörös TAG Heuer Carrera x Porsche RS 2.7 született, a limitált kiadású órákból pedig már el is fogyott az összes példány.

Reméljük, a születésnaposnak azért megmentettek egyet-egyet belőlük, melyek között a színen felül az árcédula és az exkluzivitás mértéke jelentik a fő különbséget. Mindkét óra ugyanazt tudja tudásban, a 42 mm átmérőjű házban ugyanaz a szerkezet dolgozik 80 órás járástartalékkal. A házaknál azonban van eltérés: a kék-fehér NATO-szíjas darabból acélházat találni, míg a másiknál 18 karátos rózsaaranyból készült.

Az anyagkülönbség csak növeli a különbséget az árazásban: a kék-fehér, melyből 500 példány készült, 2,77 millió forint volt a gyártó weboldala szerint, míg az aligátorbőr-szíjas darabját, melyből 250-et gyártottak, 8 millió 45 ezer forintért lehetett kapni.